Мускулы с рыбьим душком. Названа неожиданная побочка спортивных добавок
Спортсменам и просто любителям покачаться в зале советуют включить в рацион спортивное питание, чтобы улучшать свои результаты. А мышцы чтоб росли не по дням, а по часам. Но только на возможные побочки не все обращают внимание. Как рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева, из-за некоторых добавок у человека может появиться неприятный рыбный запах.
Всё дело в L-карнитине, который содержится в очень многих спортивных добавках. Это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. А триметиламин обладает специфическим рыбным запахом.
«Происходит так не с каждым человеком, который употребляет эту добавку, — дело в особенностях генетики», — уточнила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Среди других опасных побочек:
- дисбактериоз,
- скачки сахара,
- онкологические заболевания,
- дефицит питательных веществ.
Спортивные добавки люди употребляют осознанно, другое дело — пищевые добавки. Они могут быть даже в хлебе, хотя нам кажется, что он сделан только из муки, воды и дрожжей. Какие пищевые добавки могут убить — читайте здесь.