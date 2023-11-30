Мускулы с рыбьим душком. Названа неожиданная побочка спортивных добавок

Всё дело в L-карнитине, который содержится в очень многих спортивных добавках. Это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. А триметиламин обладает специфическим рыбным запахом.

«Происходит так не с каждым человеком, который употребляет эту добавку, — дело в особенностях генетики», — уточнила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Среди других опасных побочек:

дисбактериоз,

скачки сахара,

онкологические заболевания,

дефицит питательных веществ.

Спортивные добавки люди употребляют осознанно, другое дело — пищевые добавки. Они могут быть даже в хлебе, хотя нам кажется, что он сделан только из муки, воды и дрожжей. Какие пищевые добавки могут убить — читайте здесь.