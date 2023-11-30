Потребление
01:00, 30 ноября 2023
1 мин.

Мускулы с рыбьим душком. Названа неожиданная побочка спортивных добавок

Спортсменам и просто любителям покачаться в зале советуют включить в рацион спортивное питание, чтобы улучшать свои результаты. А мышцы чтоб росли не по дням, а по часам. Но только на возможные побочки не все обращают внимание. Как рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева, из-за некоторых добавок у человека может появиться неприятный рыбный запах.

Мускулы с рыбьим душком. Названа неожиданная побочка спортивных добавок
© Freepik/ArthurHidden

Всё дело в L-карнитине, который содержится в очень многих спортивных добавках. Это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. А триметиламин обладает специфическим рыбным запахом.

«Происходит так не с каждым человеком, который употребляет эту добавку, — дело в особенностях генетики», — уточнила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Среди других опасных побочек:

  • дисбактериоз,
  • скачки сахара,
  • онкологические заболевания,
  • дефицит питательных веществ.

Спортивные добавки люди употребляют осознанно, другое дело — пищевые добавки. Они могут быть даже в хлебе, хотя нам кажется, что он сделан только из муки, воды и дрожжей. Какие пищевые добавки могут убить — читайте здесь.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.