Мясо со вкусом слюны. Россиянин готовил еду студентам, поплёвывая в блюда
В торгово-экономическом техникуме Альметьевска в Татарстане скандал: студент, учащийся на повара, плевал в еду, которую готовил на практике в столовой. В соцсетях появилось видео, на котором кулинар перемешивая мясо, сдабривая его содержимым своего рта. Поговаривают, дети жаловались руководству техникума на начинающего повара, но директор, похоже, больше переживает за душевное состояние самого кулинара.
Видео с плевками в еду опубликовал телеграм-канал Mash Iptash. На кадрах видно, как студент в спецформе плюет в ёмкость с мясом и замешивает его. Видео записал кто-то из учащихся, и его в колледже видели уже многие. Но до руководства весть якобы дошла только сейчас.
Директор техникума Зульфия Закирова рассказала журналистам, что узнала о «наплевательском» рецепте студента только сегодня, 20 декабря. По её словам, она сама ходит в эту столовку каждый день, и ничего плохого про еду сказать не может, как и остальные учителя.
Кулинара вызвали пока просто на профилактическую беседу. На ней будут и его родители, потому что студенту 16 лет. Директор, судя по её словам, больше переживает за душевное состояние начинающего повара, чем за тех, кто был вынужден есть его блюда с секретным ингредиентом.
«Что я могу сказать? Это безобразие, так не должно быть. И мы сейчас думаем, как бы на это деликатно, правильно, педагогично отреагировать. Ребёнок расстроится... Это же чувствительная тема», — отметила директор.
Увы, пищевое отравление может произойти и без чужих слюней в еде, особенно в новогоднюю ночь. Как безопасно поесть на праздниках — мы рассказывали здесь.