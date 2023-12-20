Мясо со вкусом слюны. Россиянин готовил еду студентам, поплёвывая в блюда

Видео с плевками в еду опубликовал телеграм-канал Mash Iptash. На кадрах видно, как студент в спецформе плюет в ёмкость с мясом и замешивает его. Видео записал кто-то из учащихся, и его в колледже видели уже многие. Но до руководства весть якобы дошла только сейчас.

Директор техникума Зульфия Закирова рассказала журналистам, что узнала о «наплевательском» рецепте студента только сегодня, 20 декабря. По её словам, она сама ходит в эту столовку каждый день, и ничего плохого про еду сказать не может, как и остальные учителя.

Кулинара вызвали пока просто на профилактическую беседу. На ней будут и его родители, потому что студенту 16 лет. Директор, судя по её словам, больше переживает за душевное состояние начинающего повара, чем за тех, кто был вынужден есть его блюда с секретным ингредиентом.

«Что я могу сказать? Это безобразие, так не должно быть. И мы сейчас думаем, как бы на это деликатно, правильно, педагогично отреагировать. Ребёнок расстроится... Это же чувствительная тема», — отметила директор.

Увы, пищевое отравление может произойти и без чужих слюней в еде, особенно в новогоднюю ночь. Как безопасно поесть на праздниках — мы рассказывали здесь.