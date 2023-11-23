На карту пришёл неизвестный перевод? Какие неприятности вас ждут, если не вернуть деньги

По её словам, если оставить такие деньги себе, то [можно нарваться (https://www.gazeta.ru/social/news/2023/11/22/21759181.shtml?updated) на неприятности — их размер будет зависеть от суммы перевода и обстоятельств вокруг него. Наказание варьируется от штрафа до уголовного дела. Если тот, кто отправил вам деньги, докажет, что перевёл средства случайно, а вы не хотите их возвращать, то вас могут привлечь по статье о мелком хищении или присвоении. Ваша дальнейшая судьба будет зависеть от того, сколько именно денег вам досталось и пострадал ли кто-то ещё.

Помимо этого, банк может заблокировать или арестовать вашу карту, если поймёт, что перевод, который вам «капнул», очень подозрительный.

При этом, говорит Антонова, стоит помнить, что деньги могут поступить не только по ошибке, но и в результате мошеннических действий. Например, аферист намеренно отправил вам деньги с украденной карты, а теперь требует отправить их на другой счёт или отдать наличными. В этом случае вас хотят вовлечь в процесс отмывания денег.

Так что если вы вдруг увидели незнакомый перевод, постарайтесь понять, откуда он. И в любом случае лучше вернуть деньги отправителю.

О том, что делать, если вы нашли деньги или карточку на улице, рассказали в этом материале.