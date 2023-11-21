Угощения для новогоднего стола в России изрядно подорожали. Но их ничем не заменишь

Как сообщила «Российская газета», в среднем новогодний стол вырос в цене на 9% — с 5000 рублей в 2022-м до почти 5500 рублей. По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, обычно на столах у россиян довольно предсказуемый список блюд — салаты оливье, селёдка под шубой, курица на горячее и бутерброды с красной икрой. Иногда сырные и колбасные нарезки, а ещё торты, сладости и соки.

Больше всего за последний год подорожали:

мандарины: +35% (со 181 рубля до 255 рублей за килограмм);

курица: +27% (со 181 рубля до 229 рублей за килограмм);

яйца: +25% (с 78 до 97 рублей за десяток).

Отмечается, что курица дорожает из-за непростой ситуации в отрасли с гриппом, дефицита сотрудников и повышенного спроса. А вот красная икра за последний год подросла в цене всего на 7% — от 5700 до 6100 рублей за 1 кг. Впрочем, есть и продукты, которые чуть снизили свою стоимость, — картошка, майонез и сливочное масло.

Кстати, мандаринами можно и не объедаться. Так и семейный бюджет не пострадает, и здоровье. И вот почему.