Назван способ отопления дома, который вас разорит. Как спасти свои деньги

По словам Гашо, подсчитать, сколько денег уйдёт на обогрев дома, непросто. Дело в том, что на итоговую стоимость влияет то, насколько будет холодной зима, а также теплоизоляция дома. При равных условиях, если около вашего дома неподалёку налажена заготовка дров, твердотопливных брикетов или идёт добыча угля, то выгоднее будет отапливаться именно тем, что проще достать.

А вот электрическое отопление будет, скорее всего, самым дорогим, но и тут многое зависит от тарифа. Есть однотарифный учёт, при котором стоимость электроэнергии не зависит от времени суток, а есть двутарифный — с 23:00 до 7:00 ценник примерно в два с половиной раза ниже, чем днём.

Ещё один вариант для отопления загородного дома — древесные топливные гранулы (пеллеты). Они экологичны, доступны и недороги. С среднем 1 т обойдётся в 5000–7000 рублей. Но надо понимать, что их расход зависит от площади помещения, мощности вашего котла, погоды, температуры на улице и теплоизоляции дома.

Самый дешёвый способ — отапливать дом дровами : обычными или прессованными. По словам эксперта, если дом небольшой, то хватит около 100 кв метров. По цене это около 30 000 рублей.

Среди других вариантов обогрева эксперт выделил комбинированные системы. Они для генерации тепла используют солнечные коллекторы, тепловые насосы и другие возобновляемые источники энергии.

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