Названа добавка, которой ни за что не должно быть в красной икре
Красная икра не зря присутствует в новогоднем меню россиян. Помимо того, что этот деликатес вкусный, он ещё и весьма полезный. В икре полно витаминов и микроэлементов, которые важны для здоровья сердца, сосудов, нервной системы и иммунитета. Важно только правильно выбрать икру. И в этом поможет один лайфхак, который назвали в Роспотребнадзоре.
Покупая любой продукт, важно изучить его состав. Особенно это касается пищевых добавок. В красной икре ни за что не должно быть добавки Е-239. Этот консервант запретили ещё в 2018 году, потому что при разложении в желудке он выделяет ядовитые формальдегиды, объяснили в ведомстве.
Впрочем, не все пищевые добавки — зло. В красной икре вполне допустимы такие добавки, как Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Они будут безопасны, отметили эксперты.
Кстати, на Новый год вовсе не обязательно нарезать тазы салатов. Еды на столе должно быть ровно столько, чтобы и на праздник хватило, и ущерба для здоровья не было. Вот как рассчитать объёмы блюд для новогоднего стола.