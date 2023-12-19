Названа добавка, которой ни за что не должно быть в красной икре

Покупая любой продукт, важно изучить его состав. Особенно это касается пищевых добавок. В красной икре ни за что не должно быть добавки Е-239. Этот консервант запретили ещё в 2018 году, потому что при разложении в желудке он выделяет ядовитые формальдегиды, объяснили в ведомстве.

Впрочем, не все пищевые добавки — зло. В красной икре вполне допустимы такие добавки, как Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Они будут безопасны, отметили эксперты.

Кстати, на Новый год вовсе не обязательно нарезать тазы салатов. Еды на столе должно быть ровно столько, чтобы и на праздник хватило, и ущерба для здоровья не было. Вот как рассчитать объёмы блюд для новогоднего стола.