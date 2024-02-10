Потребление
Опубликовано 10 февраля 2024, 11:50
3 мин.

Названы 4 ошибки, которые затягивают продажу машины

Иногда человек выставляет объявление о продаже хорошей машины, но покупать её никто не торопится. Причина может быть банально в плохих фотографиях. Ведь некоторые рассуждают так: авто рабочее, все документы имеются — чего ещё фотосессию устраивать? Но чем лучше будут фото, тем быстрее вы продадите автомобиль. Эксперты «СберАвто» объяснили, какие ещё ошибки мешают быстро совершить сделку.
Названы 4 ошибки, которые затягивают продажу машины
© senivpetro / freepik

Ошибка № 1. Неадекватная цена

Некорректно установленная цена — одно из главных препятствий на пути быстрой продажи автомобиля. Слишком высокая стоимость отпугивает людей с ограниченным бюджетом, а чересчур заниженная вызывает подозрения. Ещё продавцы часто не удосуживаются изучить актуальные тарифы на сервисные работы, когда продают автомобиль с богатой историей происшествий.

Продавцы часто либо не учитывают стоимость восстановительных работ, либо просто не осознают критичность влияния повреждений на стоимость. Обращение в СТО по вопросу условного стука при повороте руля может обойтись как в 5000, так и в 150 000 рублей.

Ошибка № 2. Сомнительный внешний вид

Небольшие царапины несложно заполировать или подкрасить самостоятельно. Но подход к более крупным дефектам требует тщательной оценки, отметили специалисты.

Например, восстановление вмятины дешёвым вытягиванием и последующим нанесением шпаклёвки может даже снизить привлекательность авто. Особенно если покупатель поручит осмотр авто специалистам или если машина будет сдаваться в трейд-ин или в сервис выкупа. А вот, к примеру, химчистка салона и долив жидкостей до средних значений — другое дело. Да и вложения при этом будут минимальными.

Ошибка № 3. Нехватка документации и знаний об авто

Часто продавец не владеет всей историей обслуживания авто, либо ему неизвестно качество и своевременность обслуживания с момента схода машины с конвейера, либо у него не хватает подтверждающих работы бумаг.

Эксперты напомнили, что в полный комплект документов на машину входят:

  • технический паспорт;
  • свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС);
  • паспорт ТС.

Полное отсутствие или наличие неполного комплекта документов серьёзно осложнит процесс продажи. Лучше заблаговременно подумать об их восстановлении, а также не забывать актуализировать сервисную книжку свежими данными об обслуживании машины. Тогда впоследствии будет гораздо проще сменить её на новую.

Ошибка № 4. Мало фото и другой информации в объявлении

Эксперты призвали серьёзно подойти к подбору фотографий, сопровождающих объявление о продаже. Часто эту часть недооценивают, но от неё многое зависит.

Как получить хорошие фото

  • Заранее определить локацию съёмки — лучше всего подойдёт улица, а в качестве фона стоит выбрать, например, однотонный сплошной забор, стену или крупный водоём.

  • В кадр не должны попадать другие люди или автомобили.

  • Фотографии лучше делать при дневном свете со всех возможных ракурсов, в том числе изнутри.

Всего не менее 7–10 разнообразных фотографий даже неидеальной машины привлекут внимание большего количества покупателей, чем 1–2 фото авто в отличном состоянии. Но не забывайте и о сопровождающем тексте: он должен быть ёмким, безэмоциональным, но информативным. Не нужно дублировать технические характеристики — обычно их отражают в анкете.

А почему вы вообще решили продать автомобиль? Может быть, всё дело в дорогом содержании? Если это так, то у экспертов есть для вас ряд лайфхаков, которые помогут экономить деньги на машине. Ознакомиться с ними можно здесь. Глядишь, и продавать расхочется.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.