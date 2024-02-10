Названы 4 ошибки, которые затягивают продажу машины

Ошибка № 2. Сомнительный внешний вид

Небольшие царапины несложно заполировать или подкрасить самостоятельно. Но подход к более крупным дефектам требует тщательной оценки, отметили специалисты.

Например, восстановление вмятины дешёвым вытягиванием и последующим нанесением шпаклёвки может даже снизить привлекательность авто. Особенно если покупатель поручит осмотр авто специалистам или если машина будет сдаваться в трейд-ин или в сервис выкупа. А вот, к примеру, химчистка салона и долив жидкостей до средних значений — другое дело. Да и вложения при этом будут минимальными.

Ошибка № 3. Нехватка документации и знаний об авто

Часто продавец не владеет всей историей обслуживания авто, либо ему неизвестно качество и своевременность обслуживания с момента схода машины с конвейера, либо у него не хватает подтверждающих работы бумаг.

Эксперты напомнили, что в полный комплект документов на машину входят:

технический паспорт;

свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС);

паспорт ТС.

Полное отсутствие или наличие неполного комплекта документов серьёзно осложнит процесс продажи. Лучше заблаговременно подумать об их восстановлении, а также не забывать актуализировать сервисную книжку свежими данными об обслуживании машины. Тогда впоследствии будет гораздо проще сменить её на новую.

Ошибка № 4. Мало фото и другой информации в объявлении

Эксперты призвали серьёзно подойти к подбору фотографий, сопровождающих объявление о продаже. Часто эту часть недооценивают, но от неё многое зависит.

Как получить хорошие фото

Заранее определить локацию съёмки — лучше всего подойдёт улица, а в качестве фона стоит выбрать, например, однотонный сплошной забор, стену или крупный водоём.

В кадр не должны попадать другие люди или автомобили.

Фотографии лучше делать при дневном свете со всех возможных ракурсов, в том числе изнутри.

Всего не менее 7–10 разнообразных фотографий даже неидеальной машины привлекут внимание большего количества покупателей, чем 1–2 фото авто в отличном состоянии. Но не забывайте и о сопровождающем тексте: он должен быть ёмким, безэмоциональным, но информативным. Не нужно дублировать технические характеристики — обычно их отражают в анкете.

А почему вы вообще решили продать автомобиль? Может быть, всё дело в дорогом содержании? Если это так, то у экспертов есть для вас ряд лайфхаков, которые помогут экономить деньги на машине. Ознакомиться с ними можно здесь. Глядишь, и продавать расхочется.