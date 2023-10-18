Названы 5 неочевидных продуктов, которые лучше хранить в холодильнике

Лепёшки и лаваш. Многие кладут хлеб и хлебобулочные изделия в хлебницу. И это логично, ведь это не кисломолочные продукты, они из муки сделаны. Но как раз в холодильнике хлебушек долго не черствеет и не покрывается плесенью, говорят эксперты Академии питания и диетологии США. Да, есть холодный лаваш — так себе удовольствие, но перед употреблением его можно подогреть.

Цитрусовые. Апельсины, мандарины и лимоны можно месяц продержать в холодильнике, и они не испортятся. А вот при комнатной температуре столько они не простоят. Исключение — грейпфрут. Ему и в тепле нормально.

Свежая кукуруза. Вспоминаете точки по продаже кукурузы на улицах? Там кукуруза непременно горячая, потому что её варят. Но если вы не собираетесь варить или запекать свежую кукурузу, лучше положите её в холодильник прямо с листьями. Иначе в тепле она растеряет весь сахар.

Кетчуп. Этот соус почему-то многие оставляют просто на столе, хотя даже сами производители призывают держать его в прохладном месте. Эксперты отметили, что в холодильнике вкус и свежесть кетчупа сохраняются лучше.

Цельнозерновая мука. Да-да, муку тоже надо держать в холодильнике, чтобы после помола вкус и аромат цельного зерна быстро не исчез. При комнатной температуре она станет горькой, предупредили в Академии питания. Место должно быть не только холодное, но и тёмное, потому что свет ускоряет процессы окисления. Так что лучше даже не холодильник, а морозилка.

А что, если на еде появилось чуток плесени? Не выбрасывать же весь батон хлеба из-за позеленения в одном месте. А вот и нет — даже легко заплесневевшие продукты нужно выбрасывать из-за микротоксинов. Что это такое — узнайте здесь.