Названы 6 слагаемых бюджетного ремонта

Больше всего денег стоит потратить на черновую отделку, а именно:

выравнивание стен и потолка,

заливка полов,

установка окон и дверей,

электрика,

сантехническая разводка.

И всё это — вы не поверите — ради экономии. Хорошие материалы и спецы по черновой отделке обойдутся дороже, зато потом не придётся тратить дополнительные средства, чтобы убрать за ними косяки.

Кстати, некоторые ремонтные работы необязательно поручать специалистам. Например, снять старое покрытие, подготовить и зачистить стены, закупить и привезти материалы, убрать мусор можно и самому. Профессионалам же стоит доверить сложные работы по чистовой отделке, прокладке коммуникаций и работы, связанные с электричеством.

Всем хочется, чтобы после ремонта квартира смотрелась идеально. Но какие-то потайные места можно оставить без внимания. Например, если вы собираетесь ставить натяжной потолок, вполне можно отказаться от отделки и выравнивания потолка.

Вполне реально сэкономить и на стройматериалах без потери качества. У большинства брендовых производителей есть бюджетные серии. Они обойдутся дешевле, но по качеству останутся хорошими. Так можно сэкономить, например, на отделочных материалах, напольных покрытиях, розетках и выключателях.

Ремонт выйдет дешевле, если изначально не планировать работы, которые заведомо будут дорогими и для которых обязательно нужен будет дизайнер. Хороший вариант для экономных — стиль индастриал или лофт, потому что они позволяют экономить на финишной отделке. Например, бетонную стену можно превратить в стильный элемент интерьера, отметил эксперт.

Даже время ремонта может повлиять на его итоговую стоимость. Зимой строительные бригады загружены меньше, поэтому можно нанять более опытных исполнителей за меньшие деньги.