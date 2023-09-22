Потребление
15:45, 22 сентября 2023
2 мин.

Названы 6 слагаемых бюджетного ремонта

Все, кто когда-то делал ремонт, знают: сколько денег на него не откладывай, всё равно окажется мало. А с учётом нынешних цен на стройматериалы такое мероприятие потребует особенно больших затрат. Впрочем, это не значит, что на ремонте вообще никак нельзя сэкономить. Способы назвал инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин.

Названы 6 слагаемых бюджетного ремонта
© PxHere

Больше всего денег стоит потратить на черновую отделку, а именно:

  • выравнивание стен и потолка,
  • заливка полов,
  • установка окон и дверей,
  • электрика,
  • сантехническая разводка.

И всё это — вы не поверите — ради экономии. Хорошие материалы и спецы по черновой отделке обойдутся дороже, зато потом не придётся тратить дополнительные средства, чтобы убрать за ними косяки.

Кстати, некоторые ремонтные работы необязательно поручать специалистам. Например, снять старое покрытие, подготовить и зачистить стены, закупить и привезти материалы, убрать мусор можно и самому. Профессионалам же стоит доверить сложные работы по чистовой отделке, прокладке коммуникаций и работы, связанные с электричеством.

Всем хочется, чтобы после ремонта квартира смотрелась идеально. Но какие-то потайные места можно оставить без внимания. Например, если вы собираетесь ставить натяжной потолок, вполне можно отказаться от отделки и выравнивания потолка.

Вполне реально сэкономить и на стройматериалах без потери качества. У большинства брендовых производителей есть бюджетные серии. Они обойдутся дешевле, но по качеству останутся хорошими. Так можно сэкономить, например, на отделочных материалах, напольных покрытиях, розетках и выключателях.

Ремонт выйдет дешевле, если изначально не планировать работы, которые заведомо будут дорогими и для которых обязательно нужен будет дизайнер. Хороший вариант для экономных — стиль индастриал или лофт, потому что они позволяют экономить на финишной отделке. Например, бетонную стену можно превратить в стильный элемент интерьера, отметил эксперт.

Даже время ремонта может повлиять на его итоговую стоимость. Зимой строительные бригады загружены меньше, поэтому можно нанять более опытных исполнителей за меньшие деньги.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.