Названы самые беспонтовые подарки мужчине на Новый год. Лучше оставить их себе

Журнал Marie Claire составил список из 10 вещей, которые не стоит дарить мужчинам на Новый год. Ну или стоит, но при полной уверенности в уместности подарка.

1. Домашний тренажёр. Вы потратите много денег, а тренажёр может оказаться просто не нужен. Мужчина его, конечно, поставит в комнате, но будет ли он им пользоваться?

2. Рабочие инструменты. Странно дарить инструменты человеку, если он даже для замены смесителя на кухне вызывает мастера.

3. Одежда. Здесь всё просто: она может банально не подойти по вкусу или размеру.

4. Картины. Дарить предметы искусства — очень рискованно, если вы точно не знаете вкусы человека. Если вы без ума от какой-то картины, так может, лучше оставить её себе?

5. Подарочный сертификат. Это отличный презент, но только если он соответствует потребностям получателя. Вдруг это сертификат в клуб для худеющих, а мужчина не собирается садиться на диету?

6. Видеоигра. Тут есть неочевидный риск: если игра затянет мужчину, у него станет меньше времени на близких людей. Так что дарите с осторожностью мужчинам-друзьям, которые состоят в отношениях. Как бы вас не начали винить в их разладе.

7. Билет на концерт. Если концерт где-то через полгода, то лучше подарить что-нибудь другое.

8. Домашнее животное. Очень рискованный выбор. Вы выбираете за мужчину питомца, с которым ему нужно будет жить. А может, он вообще не собирался заводить животных? Даже если он говорил, что хочет, у него могли быть причины не делать этого.

9. Забавные вещи. Бесполезные, но весёлые подарки тоже нужны — пусть они будут лишь дополнением к основному презенту.

10. Что-то, что нравится вам. Ориентироваться на собственные вкусы при выборе подарка — дело сомнительное. Не пытайтесь с помощью подарка заменить интересы мужчины своими интересами.

Иногда даже собственному ребёнку нелегко подобрать подарок. Хочется одновременно и порадовать его, но и не сильно потратиться. Как это сделать — узнайте здесь.