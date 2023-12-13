Не задувайте свечи! Россиянам объяснили, как их гасить правильно
Свеча уже давно перестала быть просто источником света — благо с электричеством ни у кого проблем нет. Теперь их покупают для создания в интерьере уюта и романтической обстановки. Они хорошо будут смотреться и на праздничном столе, и в спальне, и на полке в шкафу. Правда, безопаснее свечи не становятся, поэтому важно покупать качественную вещь. Советы на этот счёт дали в Роспотребнадзоре.
Freepik
Какие свечи лучше
Как рассказали в ведомстве, лучше покупать свечи из соевого воска. Этот материал менее вреден и хорошо передаёт ароматы. Стоит проверить не только состав, но и фитиль. В нём не должно быть металлических нитей, так как они при горении выделяют вредные вещества.
Правила использования
Стоит помнить, что при горении тара, в которой находится свеча, нагревается. И поэтому передвигать её нужно с помощью прихватки. Важно контролировать и длину фитиля. Он должен выступать не более чем на 5 мм. Так свеча будет гореть равномерно и от неё не будет копоти и лишнего дыма.
Эксперты напомнили, что нельзя оставлять свечи без присмотра и зажигать их рядом с легковоспламеняющимися предметами и веществами. Рядом стоящий декор тоже лучше убрать.
Как правильно гасить
Важно не задувать свечу, как все привыкли это делать. Гасить её нужно с помощью специального колпака или крышки. Это позволит не допустить распространения запаха гари и порчи свечи.
Ранее блогерша чуть не умерла из-за ароматических свечей. Она зажгла их слишком много.