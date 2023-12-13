Не задувайте свечи! Россиянам объяснили, как их гасить правильно

Какие свечи лучше

Как рассказали в ведомстве, лучше покупать свечи из соевого воска. Этот материал менее вреден и хорошо передаёт ароматы. Стоит проверить не только состав, но и фитиль. В нём не должно быть металлических нитей, так как они при горении выделяют вредные вещества.

Правила использования

Стоит помнить, что при горении тара, в которой находится свеча, нагревается. И поэтому передвигать её нужно с помощью прихватки. Важно контролировать и длину фитиля. Он должен выступать не более чем на 5 мм. Так свеча будет гореть равномерно и от неё не будет копоти и лишнего дыма.

Эксперты напомнили, что нельзя оставлять свечи без присмотра и зажигать их рядом с легковоспламеняющимися предметами и веществами. Рядом стоящий декор тоже лучше убрать.

Как правильно гасить

Важно не задувать свечу, как все привыкли это делать. Гасить её нужно с помощью специального колпака или крышки. Это позволит не допустить распространения запаха гари и порчи свечи.

Ранее блогерша чуть не умерла из-за ароматических свечей. Она зажгла их слишком много.