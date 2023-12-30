Опасная для жизни «Кока-кола» появилась в Москве и Подмосковье
Праздник к нам приходит, а вместе с ним и «Кока-кола». Правда, в этом году нужно быть очень осторожным с приобретением этого напитка. В Москве и Московской области на прилавках обнаружили казахскую колу с опасным для жизни веществом, передает телеграм-канал Mash. Её употребление может закончиться госпитализацией.
Газировку производит "Кока-Кола Алматы Боттлерс". Она уже уже наделала шуму в Краснодарском крае — её объявили некачественной после лабораторных проверок на соответствие техническим регламентам.
Выяснилось, что в напитке содержатся подсластители, в том числе аспартам, которых нет в заявленном составе. Власти распорядились изъять всю колу этого производителя из магазинов, так как эти химические добавки создают потенциальную опасность для здоровья и жизни.