Разбили товар в магазине? Когда вас заставят заплатить
Казалось бы, ущерб продавцу очевиден, вот только для начала придётся проанализировать действия покупателя и выяснить, случайно ли это произошло или нет. Только если вину неосторожного клиента удастся доказать, ему придётся раскошелиться. Как это работает на практике и когда платить всё же придётся, «Секрет» узнал у адвоката Оксаны Грикевич.
Freepik/jcomp
Когда придётся платить за разбитый товар
По общему правилу собственник несёт риски случайного уничтожения имущества — и «случайного» здесь ключевое слово.
«Но продавец может требовать возмещения причинённого магазину вреда, ссылаясь на ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред», — рассказала Грикевич.
Вот в каких случаях покупателю всё же придётся платить за разбитые бутылки и прочие уничтоженные товары:
- если он выронил товар из рук (и виноват в этом именно он);
- если к порче товара привело поведение покупателя (он был пьян или под действием наркотиков, бегал по магазину, катался на тележке и так далее);
- если товар разбили намеренно (например, посетитель в сердцах скинул вещи со стеллажа).
Когда не придётся платить за разбитый товар
Для этого нужно доказать, что вред имуществу человек причинил не по своей вине. Не нужно платить :
- если покупатель поскользнулся на мокром полу и сбросил товар с полки;
- если покупатель уронил товар с полки, когда пытался пройти между узкими стеллажами;
- если покупатель наткнулся на препятствие, оставленное работниками магазина (тележку или коробку, например);
- если покупатель уронил товары, неустойчиво расставленные на полке;
- в других случаях, исключающих вину покупателя (например, товар упал, когда двигалась кассовая лента).
Как судьи рассматривают такие дела
Вот пример: в Екатеринбурге пьяный мужчина разбил бутылку коньяка, а вместе с ней и выставочную стеклянную витрину. Общая стоимость уничтоженного имущества превысила 1500 рублей. Сначала мужчина согласился заплатить, но позже передумал. Тогда представитель магазина пошёл к мировому судье — тот решил, что требования обоснованные. Мужчине в итоге пришлось раскошелиться.
В другом деле, уже в Красноярске, мужчина случайно зацепил две бутылки вермута, пока пробирался через узкий проход между стеллажами. Мужчина даже попытался поймать бутылки, но ничего не вышло. На выходе его остановил администратор супермаркета и потребовал компенсировать стоимость товара (почти 1200 рублей), а позже ещё и вызвал охрану. Мужчине ничего не осталось — пришлось платить. Но в дальнейшем он отправился к судье и потребовал вернуть деньги. Тот встал на сторону покупателя.