Разбили товар в магазине? Когда вас заставят заплатить

Когда придётся платить за разбитый товар

По общему правилу собственник несёт риски случайного уничтожения имущества — и «случайного» здесь ключевое слово.

«Но продавец может требовать возмещения причинённого магазину вреда, ссылаясь на ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред», — рассказала Грикевич.

Вот в каких случаях покупателю всё же придётся платить за разбитые бутылки и прочие уничтоженные товары:

если он выронил товар из рук (и виноват в этом именно он);

если к порче товара привело поведение покупателя (он был пьян или под действием наркотиков, бегал по магазину, катался на тележке и так далее);

если товар разбили намеренно (например, посетитель в сердцах скинул вещи со стеллажа).

Когда не придётся платить за разбитый товар

Для этого нужно доказать, что вред имуществу человек причинил не по своей вине. Не нужно платить :

если покупатель поскользнулся на мокром полу и сбросил товар с полки;

если покупатель уронил товар с полки, когда пытался пройти между узкими стеллажами;

если покупатель наткнулся на препятствие, оставленное работниками магазина (тележку или коробку, например);

если покупатель уронил товары, неустойчиво расставленные на полке;

в других случаях, исключающих вину покупателя (например, товар упал, когда двигалась кассовая лента).

Как судьи рассматривают такие дела

Вот пример: в Екатеринбурге пьяный мужчина разбил бутылку коньяка, а вместе с ней и выставочную стеклянную витрину. Общая стоимость уничтоженного имущества превысила 1500 рублей. Сначала мужчина согласился заплатить, но позже передумал. Тогда представитель магазина пошёл к мировому судье — тот решил, что требования обоснованные. Мужчине в итоге пришлось раскошелиться.

В другом деле, уже в Красноярске, мужчина случайно зацепил две бутылки вермута, пока пробирался через узкий проход между стеллажами. Мужчина даже попытался поймать бутылки, но ничего не вышло. На выходе его остановил администратор супермаркета и потребовал компенсировать стоимость товара (почти 1200 рублей), а позже ещё и вызвал охрану. Мужчине ничего не осталось — пришлось платить. Но в дальнейшем он отправился к судье и потребовал вернуть деньги. Тот встал на сторону покупателя.