Потребление
18:00, 20 ноября 2023
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Готовим кошельки. Россиянам рассказали, на что взлетят цены перед Новым годом

Перед Новым годом россиян как обычно ждёт подорожание всего. Сильнее всего поднимутся цены на импортную бытовую технику и автомобили. В целом рост стоимости машин и техники за год составит 20–25%. При этом российские непродовольственные товары особо не отстают и дорожают так же, рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Freepik/pvproductions

Freepik/pvproductions

Сейчас высока вероятность роста цен и на импортные товары, и на товары отечественного производства с импортными комплектующими, отметил специалист.

«По нашему мнению, наибольшего роста цен россиянам стоит ожидать до конца года на импортную бытовую технику, автомобили, а также непродовольственные товары отечественного производства», — сказал Морковкин РИАМО.

Он отметил, что всё перечисленное уже подорожало на 20–25%.

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