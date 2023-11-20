Готовим кошельки. Россиянам рассказали, на что взлетят цены перед Новым годом
Перед Новым годом россиян как обычно ждёт подорожание всего. Сильнее всего поднимутся цены на импортную бытовую технику и автомобили. В целом рост стоимости машин и техники за год составит 20–25%. При этом российские непродовольственные товары особо не отстают и дорожают так же, рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
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Сейчас высока вероятность роста цен и на импортные товары, и на товары отечественного производства с импортными комплектующими, отметил специалист.
«По нашему мнению, наибольшего роста цен россиянам стоит ожидать до конца года на импортную бытовую технику, автомобили, а также непродовольственные товары отечественного производства», — сказал Морковкин РИАМО.
Он отметил, что всё перечисленное уже подорожало на 20–25%.