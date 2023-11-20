Готовим кошельки. Россиянам рассказали, на что взлетят цены перед Новым годом

Сейчас высока вероятность роста цен и на импортные товары, и на товары отечественного производства с импортными комплектующими, отметил специалист.

«По нашему мнению, наибольшего роста цен россиянам стоит ожидать до конца года на импортную бытовую технику, автомобили, а также непродовольственные товары отечественного производства», — сказал Морковкин РИАМО.

Он отметил, что всё перечисленное уже подорожало на 20–25%.