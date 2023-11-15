Назван способ сэкономить на квартплате, о котором вы не знали. Присмотритесь к мусору

Итак, чтобы получить деньги назад, дома нужно отсутствовать как минимум пять дней. Своё присутствие где-то в другом месте нужно при этом подтвердить документально. Это может быть временная регистрация по другому адресу , справка от охранной компании , что квартира стояла на сигнализации и там никого не было, справка из СНТ , если проживали на даче. В целом подойдут любые документы, которые докажут, что дома вас не было , а были вы где-то в другом месте: билеты на самолёт, поезд, справка с места лечения, командировочное удостоверение или что-то другое.

Для подачи заявления нужно обратиться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или организацию, которая непосредственно отвечает за вывоз мусора. В документе важно указать свои Ф. И. О., даты, когда вас не было дома, и подтверждающие отсутствие документы. К слову, после перерасчёта сами деньги вы не увидите, их перераспределят на будущие платежи.