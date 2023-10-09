Осенний охламон. Стилист назвала 5 самых убогих трендов в одежде
Осенью всё ещё хочется выглядеть неотразимо, ведь скоро зима и мы все опять закутаемся в шубы и пуховики. Популярная на Западе блогерша и эксперт в области моды Анна Бэй рассказала о самых нелепых образах, которые люди подбирают себе в это время годы. Речь даже не об образах, а о неких странных трендах — например, заправлять широкие брюки в сапоги или же одеваться с головы до ног в один цвет. Всего набралось 5 таких трендов.
У Анны Бэй 1,75 млн подписчиков в YouTube и более 120 000 в TikTok. Там она делится своим взглядом на моду, стиль и различные тренды. В этот раз речь зашла о неудачных осенних образах.
Вот какие советы блогерша дала по выбору осенней одежды.
Не заправляйте брюки в сапоги до колена. Речь именно о широких брюках, потому что они торчат под коленами, и это смотрится нелепо. Узкие брюки в заправленном виде выглядят вполне гармонично.
Откажитесь от очень узких джинсов. Такие джинсы подходят очень небольшому числу женщин, у которых ну очень худые ноги. «Простым смертным», говорит Бэй, они только портят наряд: туловище выглядит шире и больше. Лучше выбрать более свободный крой.
Кардиганы с V-образным вырезом уже не в моде. По мнению Бэй, ничто не смотрится так неряшливо, как такой кардиган. Его можно носить дома и лежать в нём на диване, к примеру.
Откажитесь от монохромного стиля. Нет ничего плохого в том, что ваши туфли совпадают по цвету с сумкой, — это правильное, гармоничное стилистическое сочетание. Но когда и пальто, и юбка, и сумка одного цвета — это уже перебор и безвкусица, считает Бэй.
Мех — это дешёвые понты. Да, в нашем обществе меховые пальто и куртки с мехом считаются признаком какого-то гламура и шика, но тренд на мех давно прошёл. Особенно это касается вещей из настоящего животного меха. «Вы просто поддерживаете убийства зверей ради того, чтобы потешить своё эго», — заявила Бэй.
Ну и что, всем теперь ходить в пуховике? Необязательно. Ранее стилист Лена Червова назвала несколько достойных замен пуховикам. Например, можно попробовать поносить куртки-авиаторы. Их можно сочетать со многими базовыми вещами гардероба. Ну и про дублёнки не забываем.