Осенний охламон. Стилист назвала 5 самых убогих трендов в одежде

У Анны Бэй 1,75 млн подписчиков в YouTube и более 120 000 в TikTok. Там она делится своим взглядом на моду, стиль и различные тренды. В этот раз речь зашла о неудачных осенних образах.

Вот какие советы блогерша дала по выбору осенней одежды.

Не заправляйте брюки в сапоги до колена. Речь именно о широких брюках, потому что они торчат под коленами, и это смотрится нелепо. Узкие брюки в заправленном виде выглядят вполне гармонично. Откажитесь от очень узких джинсов. Такие джинсы подходят очень небольшому числу женщин, у которых ну очень худые ноги. «Простым смертным», говорит Бэй, они только портят наряд: туловище выглядит шире и больше. Лучше выбрать более свободный крой. Кардиганы с V-образным вырезом уже не в моде. По мнению Бэй, ничто не смотрится так неряшливо, как такой кардиган. Его можно носить дома и лежать в нём на диване, к примеру. Откажитесь от монохромного стиля. Нет ничего плохого в том, что ваши туфли совпадают по цвету с сумкой, — это правильное, гармоничное стилистическое сочетание. Но когда и пальто, и юбка, и сумка одного цвета — это уже перебор и безвкусица, считает Бэй. Мех — это дешёвые понты. Да, в нашем обществе меховые пальто и куртки с мехом считаются признаком какого-то гламура и шика, но тренд на мех давно прошёл. Особенно это касается вещей из настоящего животного меха. «Вы просто поддерживаете убийства зверей ради того, чтобы потешить своё эго», — заявила Бэй.

Ну и что, всем теперь ходить в пуховике? Необязательно. Ранее стилист Лена Червова назвала несколько достойных замен пуховикам. Например, можно попробовать поносить куртки-авиаторы. Их можно сочетать со многими базовыми вещами гардероба. Ну и про дублёнки не забываем.