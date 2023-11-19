От 1000 рулей и больше. Россиянам назвали цену вкусного торта после подорожания
Производители не подняли цены просто так. Дело в том, что повысились их затраты на конечный продукт. На 10–15% больше приходится выложить за молоко, сливочное масло и сливки 33% жирности. Снизить цену готового торта можно, заменив эти ингредиенты более дешёвыми, но кондитеры на такое не готовы — пострадают вкус и качество. Плюс цены всё равно не удержать — логистические услуги, например, тоже дорожают.
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«Медовик» и «Наполеон» уже стоят не 700 рублей, а 1000, и, по мнению источников Shot в кондитерском производстве, могут подорожать ещё больше.
Вкусный торт весом 500–600 граммов будет стоить от 1000 рублей, заявила бренд-шеф «ВкусВилл» Елена Ландэ.
«Заменить на альтернативное — это значит пальмовое масло. Мы сейчас все думаем о здоровье, и никто этого делать не будет», — добавила она.
Зато обещают, что красная икра, наоборот, станет дешевле. Проблем с ней в России нет. Только за 9 месяцев 2023 года произвели больше 21 000 тонн — это, между прочим, почти в три раза больше, чем за то же время в 2022 году.