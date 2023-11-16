Отвалились ногти и ресницы после салона красоты. Как стрясти деньги за плохую услугу
Посетительницы бьюти-студий нередко стоически молчат, хотя результат, будь то ресницы, брови, ногти или стрижка, им совершенно не нравится. Эта тактика заведомо проигрышная, ведь по закону, который занимает сторону потребителя, смиряться с некачественной косметической услугой совсем необязательно. Как добиться возврата денег и на что ссылаться в претензии? «Секрет фирмы» обсудил это с юристом, генеральным директором компании «Толковый юрист» Ольгой Семёновой.
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Какими должны быть бьюти-услуги
Любые услуги в салонах красоты, например, окрашивание волос, химическая завивка, маникюр и педикюр, наращивание ресниц, требуют:
- соблюдения норм безопасности;
- технологии поэтапного выполнения услуги;
- использования качественных материалов;
- компетенций и достаточного опыта для оказания услуги у мастера.
При этом чёткого регламента по выполнению подобных услуг не существует. В каждом случае есть технология и техника выполнения, которой должен был овладеть мастер. Немаловажную роль играют и материалы, которые должны быть качественными.
В целом здесь достаточно обратиться к логике: если на второй день после посещения бьюти-студии наращённые ресницы как ветром сдуло, а гель-лак облез с половины ногтей, о качественной услуге говорить не приходится.
Как обезопасить себя на случай плохой работы
Чтобы подстраховаться, перед и во время процедуры нужно выполнить следующее:
- сделать на телефон фото «до»;
- чётко объяснить мастеру, что вы хотите, и по возможности показать фотографию желаемого результата;
- в процессе открыто говорить о дискомфорте, если он есть, и жаловаться на промежуточный результат, если он вас не устраивает, чтобы мастер мог скорректировать работу.
Так вы сделаете всё от вас зависящее, чтобы результат оказался удачным. Теперь дело за мастером.
Что делать, если бьюти-услугу оказали плохо
Нередко посетительницы салонов красоты не жалуются на плохую работу мастера — и зря.
«Зачастую, получив ненадлежащего вида услугу, потребитель предпочитает сохранить своё лицо, не выражая недовольства по поводу качества оказания услуги, более того, оплачивая её в том размере, который установлен мастером (салоном). Это в корне неверно, так как, например, в России молчание — знак согласия. На выходе получаем следующее: мастер (салон) работает и получает прибыль за услуги ненадлежащего качества», — рассказывает Ольга Семёнова.
Если непоправимое всё же случилось, нужно:
- позвать администратора;
- потребовать жалобную книгу;
- написать претензию в двух экземплярах: один салону, второй вам (но на нём должны поставить отметку о получении).
В претензии важно объяснить то, что вас не устраивает в оказанной услуге, и потребовать вернуть деньги. Ссылаться нужно на следующие положения закона:
- ст. 782 ГК РФ: клиент может отказаться от услуги в любой момент, при этом он оплачивает фактически понесённые расходы (например, стоимость уже наклеенных ресниц);
- ст. 7 закона «О защите прав потребителей»: потребитель имеет право на безопасную для жизни и здоровья, а также безвредную услугу;
- ст. 13 закона «О защите прав потребителей»: за нарушение прав потребителей придётся нести ответственность — в том числе финансово;
- ст. 15 закона «О защите прав потребителей»: потребитель имеет право на возмещение морального вреда.
Если принимать претензию отказываются, отправьте её заказным письмом по почте на фактический или юридический адрес салона. Не забудьте сохранить чек об отправке.
«Стоит отметить, что уважающий себя мастер (салон) всегда готов к урегулированию любого спора в досудебном порядке», — подчеркнула юрист.
Но нельзя исключать, что именно ваш мастер и салон, где он работает, принципиально откажутся возмещать стоимость или бесплатно переделать некачественную работу. Тогда выход один — обращаться в суд.