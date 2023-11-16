Отвалились ногти и ресницы после салона красоты. Как стрясти деньги за плохую услугу

Как обезопасить себя на случай плохой работы

Чтобы подстраховаться, перед и во время процедуры нужно выполнить следующее:

сделать на телефон фото «до»;

чётко объяснить мастеру, что вы хотите, и по возможности показать фотографию желаемого результата;

в процессе открыто говорить о дискомфорте, если он есть, и жаловаться на промежуточный результат, если он вас не устраивает, чтобы мастер мог скорректировать работу.

Так вы сделаете всё от вас зависящее, чтобы результат оказался удачным. Теперь дело за мастером.

Что делать, если бьюти-услугу оказали плохо

Нередко посетительницы салонов красоты не жалуются на плохую работу мастера — и зря.

«Зачастую, получив ненадлежащего вида услугу, потребитель предпочитает сохранить своё лицо, не выражая недовольства по поводу качества оказания услуги, более того, оплачивая её в том размере, который установлен мастером (салоном). Это в корне неверно, так как, например, в России молчание — знак согласия. На выходе получаем следующее: мастер (салон) работает и получает прибыль за услуги ненадлежащего качества», — рассказывает Ольга Семёнова.

Если непоправимое всё же случилось, нужно:

позвать администратора;

потребовать жалобную книгу;

написать претензию в двух экземплярах: один салону, второй вам (но на нём должны поставить отметку о получении).

В претензии важно объяснить то, что вас не устраивает в оказанной услуге, и потребовать вернуть деньги. Ссылаться нужно на следующие положения закона: