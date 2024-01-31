Отвратительный бонус. Как наказать продавца, если купленный диван оказался с клопами
В отличие от продавцов б/у диванов и кроватей с рук, мебельные магазины по крайней мере можно привлечь к ответственности за продажу изделий с клопами в комплекте.
Покупка товаров, поражённых насекомыми, к сожалению, не редкость. Такие прецеденты встречаются очень давно. Например, в мае 2010 года в Карелии женщина купила угловой диван, заснула на нём и была покусана клопами. В ходе судебных разбирательств в апелляционной инстанции женщине удалось защитить свои интересы, взыскать стоимость дивана.
Если покупатель сегодня столкнулся с подобной ситуацией, то ему нужно помнить, что товары, которые продаются продавцами, должны быть безопасны для жизни, здоровья и имущества потребителей (ст. 7 З ПП), их состояние должно соответствовать всем санитарным нормам.
Чтобы защитить свои права, юрист порекомендовал подготовить письменную претензию к продавцу, в которой предложить тому вернуть деньги за товар, а также покрыть все вытекающие из этой ситуации расходы по дезинсекции помещения. Магазин должен рассмотреть это требование в срок не более 10 дней.
Саму мебель желательно изолировать в плёнку и в ожидании ответа от продавца заняться подбором энтомологической экспертизы. Эксперт сможет определить вид насекомых, а также наиболее вероятный срок их подселения на мебель.
Если положительной реакции продавца не получено, остаётся только запускать судебный процесс.
В ходе судебной тяжбы желательно сделать запросы в управляющую компанию о предоставлении сведений о поступавших заявках на дезинсекцию. Можно направить запрос в Роспотребнадзор о предоставлении сведений о поступавших жалобах на продавца или производителя по аналогичной причине. Можно посмотреть сведения о работающих на близлежащей территории от производства, хранения и продажи мебели, организациях по дезинсекции (их обычно немного) и направить запросы туда с просьбой предоставить сведения об обращении производителя или продавца к ним за обработкой производственных, складских или торговых помещений. Все эти сведения по просьбе покупателя может запросить суд.
Экспертиза, увы, скорее всего будет необходима — это один из самых надёжных методов доказывания вины производителя или продавца. Зато в случае положительного решения суда вы вправе будете просить не только о возмещении затрат на эту экспертизу, но и о возврате средств за мебель, компенсации расходов на санитарную обработку помещения, возмещении вреда здоровью, если таковой имеется, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа за то, что они в добровольном порядке не договорились с покупателем.