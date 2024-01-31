Отвратительный бонус. Как наказать продавца, если купленный диван оказался с клопами

Покупка товаров, поражённых насекомыми, к сожалению, не редкость. Такие прецеденты встречаются очень давно. Например, в мае 2010 года в Карелии женщина купила угловой диван, заснула на нём и была покусана клопами. В ходе судебных разбирательств в апелляционной инстанции женщине удалось защитить свои интересы, взыскать стоимость дивана.

Если покупатель сегодня столкнулся с подобной ситуацией, то ему нужно помнить, что товары, которые продаются продавцами, должны быть безопасны для жизни, здоровья и имущества потребителей (ст. 7 З ПП), их состояние должно соответствовать всем санитарным нормам.