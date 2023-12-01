Переходим на зубочистки. В России подорожали зубные щётки и паста

Согласно исследованию АТОЛ, в 2023 году средний чек на покупку зубной пасты и нити также вырос на 6% и теперь составляет 249 и 214 рублей соответственно. Зубная щётка в магазинах теперь стоит в среднем 234 рубля, что на 5% больше, чем в 2022 году.

Зато ирригаторы стали дешевле на 15% по сравнению с прошлым годом, теперь их средняя стоимость составляет 1986 рублей. Зубочистки тоже подешевели — на 12%, упаковка стоит 97 рублей.

Дорожают и услуги стоматологов. Ранее почётный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский говорил, что к концу 2023 года лечение зубов может обойтись на 15–20% дороже, чем сейчас. Цены на услуги дантистов растут не из-за нехватки импортных материалов, а из-за сложности их доставки Россию.