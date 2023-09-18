Россиянам рассказали, когда отменят плату за раздачу интернета с телефона

Сколько россияне платят за раздачу интернета

Сотовые операторы начали брать деньги за раздачу трафика в разное время. У «Билайна» плата появилась ещё в 2019 году, стоимость опции составляет 100 рублей в месяц. «Мегафон» берёт с пользователей 90 рублей за 30 дней, а Tele 2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц. МТС при попытке раздать интернет автоматически списывает 50 рублей, давая за эти деньги 3 Гб интернета; за 199 рублей в месяц можно раздавать до 100 Гб.

Операторы таким образом решили бороться с так называемыми «качальщиками». Обычный человек очень редко использует телефон как роутер. Раздача трафика на другие устройства иногда пригождается на работе, в поездке. Однако есть и такие люди, которые прокачивают через мобильный канал десятки гигабайт информации в месяц. Это чрезвычайная нагрузка на сети, объясняет автор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

По той же самой причине в 2021 году операторы «большой четвёрки» отменили безлимитный интернет для новых абонентов (а кто-то оставил его только в премиальных тарифах).

ФАС требует отменить плату за раздачу

В августе 2023 года ФАС начала получать жалобы от пользователей на плату за раздачу интернета.

«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — рассказали антимонопольщики.

Никто из операторов не предоставил антимонопольной службе «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования» введения платы.

В итоге «большая четвёрка» операторов должна устранить нарушения в течение месяца. Плату за раздачу интернета с мобильников должны отменить и больше не вводить.

В МТС назвали взимание платы за раздачу трафика вынужденной мерой для «снижения неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи». В компании заявили, что 5–10 лет назад плата была не нужна, а сегодня она помогает управлять нагрузкой на сети связи и поддерживать высокую скорость и качество доступа в интернет.

Как снизить траты на интернет. Полезные советы

Операторы не только вводят плату за раздачу интернета, но и повышают стоимость тарифов. В таких условиях экономия для пользователей становится всё важнее.

Вот несколько советов, которые помогут не спустить на связь всю зарплату: