Раскрыта неожиданная причина подорожания яиц. Кто-то много ест

«По яйцу у нас видите, что произошло: мы вовремя не сориентировались. Объём производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось», — отметил Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

По его словам, реальные доходы россиян в 2023 году немного подросли, поэтому люди стали больше покупать яиц, куриного мяса и других продуктов. Властям в этот момент нужно было открыть импорт, чтобы удовлетворить возросший спрос, но это сделали с опозданием.

«Вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум, и цены полетели», — объяснил глава государства.

Яйца в России начали серьёзно дорожать в декабре 2023 года. Годовой рост стоимости составил более 40%, россияне вынуждены были покупать продукт в среднем за 116 рублей. В некоторых городах даже началась поштучная продажа. В Крыму за десяток яиц с покупателей брали 200 рублей.

Чтобы восполнить дефицит с 1 января 2024 года правительство отменило таможенные пошлины на ввоз куриных яиц для объёма поставок до 1,2 млрд штук. Льгота будет действовать до 30 июня 2024 года.

10 января замглавы Минсельхоза Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Скоро яйца должны подешеветь и в торговых сетях.