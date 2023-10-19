Подмена года. Россиянка «вернула» Wildberries ношеную обувь вместо новой

Владелец московского ПВЗ Андрей рассказал каналу «360», что эту женщину и раньше подозревали в краже вещей. После первой подмены вещей её вычислили по камерам, но скандал поднимать не стали. Решили дождаться очередного заказа, чтобы взять ушлую клиентку с поличным.

Дамочка обставила всё хитро. Вместе с ботинками она заказала целую печку. По словам Андрея, так она хотела сместить внимание с обуви на более дорогой и габаритный товар. Уже будучи в ПВЗ она, как и в прошлый раз, положила в коробку старую обувь, а новую решила забрать с собой.

Но к этому времени к пункту выдачи уже подъехали полицейские, которых вызвал персонал. По словам владельца ПВЗ, силовики нашли подмененную обувь, которую женщина забрала у Wildberries, и её задержали. На неё собираются открыть уголовное дело о мошенничестве.

В октябре Wildberries объявил о введении подтверждения заказа лицом и через отпечаток пальца. Благодаря новой опции никто не сможет случайно заказать всю корзину товаров на пару сотен тысяч рублей. Маркетплейс отмечал, что случайные заказы на площадке участились, поэтому пришлось придумать новый способ защиты.