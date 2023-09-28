Как россиянам скачать и установить новую игру Counter-Strike 2

Скачивание и установка Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 появилась в магазине видеоигр Steam. Американский разработчик и издатель игры Valve назвал своё детище «крупнейшим технологическим рывком» в истории серии.

Сам магазин Steam принадлежит Valve, которая после начала СВО ввела ограничения для российских пользователей. Им запретили покупать игры напрямую, со своих банковских карт. Пришлось переводить деньги на казахстанский Qiwi, где они с комиссией превращались в тенге, а потом конвертировать в рубли и переводить на кошелёк в Steam.

Чтобы поиграть в Counter-Strike 2, всего этого делать не придётся. Игра бесплатна, её спокойно могут скачать и установить россияне. Нужен только аккаунт в Steam, завести его можно на официальном сайте сервиса.

Далее всё стандартно: вбиваете в поиске название игры и чуть ниже панели скриншотов находите зелёную кнопку «Играть». Steam начнёт загружать, а затем установит Counter-Strike 2 на ваш компьютер.

Для Counter-Strike 2, как и для предыдущих серий CS, можно приобрести прайм-статус. Это особый статус, который даёт возможность владельцам состязаться в рейтинговых матчах с другими игроками, обладающими таким же статусом. Статус ограждает от встречи с читерами и токсичными игроками. Однако стоит он 1500 рублей, и приобретать его уже придётся через Qiwi.

Как исправить ошибку при скачивании Counter-Strike 2

Некоторые пользователи из России при запуске Counter-Strike 2 столкнулись с проблемой: у игроков не запускается процесс установки шутера. Возникает ошибка Missing Executable.

Решить проблему можно так:

Запустите скачивание. Когда скачается 21 байт данных и якобы будет доступно для воспроизведения, выключите и снова включите Steam. В меню «Менеджер загрузок» появится строчка Counter-Strike 2. Нажмите на неё, и вы сможете начать полную установку Counter-Strike 2.

Что изменилось в шутере

Новая серия Counter-Strike 2 сделана на новом игровом движке — Source 2. Это модернизированная версия движка Source, на котором создавали Counter-Strike: Global Offensive. Технически CS2 — это крупное обновление Counter-Strike: Global Offensive, но изменений так много, что её можно считать отдельной игрой, хотя бы из-за переделанного игрового процесса и физики.

Вот самые главные изменения: