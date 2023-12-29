Повар раскрыл рецепт похмельных щей. Пригодится 1 января

Как рассказал бренд-шеф и идеолог ресторана Charlie в Санкт-Петербурге Юрий Манчук, наваристый супец можно сварить и заранее. Для него нужны: - мясо с костями; - квашеная капуста; - рассол от капусты; - репчатый лук и морковь для зажарки; - томатная паста;

сахар;

- растительное масло; - специи (лавровый лист, душистый перец, чёрный молотый перец); - запечённый картофель; - каперсы; - чипсы из бекона; - зелень.

Начинаем с приготовления крепкого говяжьего бульона, на выходе его должно получиться 1,5 л. Пока мясо варится, мелко режем капусту, а потом припускаем её в кастрюле с рассолом до готовности. Если жидкости мало, то добавьте водички.

Далее на растительном масле готовим зажарку из лука и морковки, затем закидываем туда томатную пасту и тушим ещё немного. Затем в кастрюле соединяем овощи с капустой, добавляем лаврушку, два вида перца и немного сахара. Тушим ещё 10 минут, потом соединяем всё это с бульоном и добавляем соль по вкусу. Для сервировки используйте картофель, каперсы, чипсы и зелень. Подавайте со сметаной, отметил повар.

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