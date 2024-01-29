Продажи электромобилей в России выросли в 5 раз. Зачем их покупают?

Эксперты объясняют рост популярности электромобилей в России льготами, в числе которых не только бесплатный проезд по платным трассам.

«Россиян привлекает отсутствие транспортного налога и освобождение от оплаты парковок в крупных городах. Продление льготного режима, а также расширение числа трасс, дающих бесплатный проезд для владельцев электрокаров, безусловно стимулирует делать выбор в пользу электромобилей», — считает директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

В других странах электромобили ещё быстрее откусывают долю рынка у машин с ДВС. Так, в 2023 году самым продаваемым авто в мире оказался электрокар Tesla Model Y. Он обогнал такие бестселлеры как Toyota RAV4 и Toyota Corolla.

В Америке чаще всего пересаживаются чтобы экономить деньги на бензине. С 2020 года по 2023-й цены на бензин в США выросли вдвое: с $1,7 до $3,8 за галлон (4,5 литра), а на пике они превышали $5.