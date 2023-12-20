Психолог рассказала, как не просадить все деньги на новогодние подарки
Класть подарки под ёлку — одна из главных и любимейших традиций Нового года. Но с презентами важно соблюдать баланс, иначе в предпраздничном угаре можно потратить столько, что потом весь следующий год придётся отдавать долги. Психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, как одарить всех, кого хочется, и при этом не остаться у разбитого корыта.
Разумный подход к подаркам предусматривает всего 5 несложных правил:
- Не откладывайте покупку подарков на последний день. Когда времени в обрез, мы начинаем суетиться и от страха не успеть с подарками, скупаем всё подряд.
- Не берите на себя лишние траты. Заранее продумайте, кому вы планируете дарить подарки. Для этого получше узнайте, что принято у ваших родственников и в рабочем коллективе. Если правила дарить подарки всем нет, можно ограничиться только теми, с кем вы празднуете Новый год или кому действительно хотите что-то подарить.
- Определитесь с бюджетом. Выделите именно ту сумму, которую вы готовы потратить на все подарки.
- Выбирайте подарки, только когда будете понимать бюджет. Здесь важно не выйти за лимиты, но и не накупить бесполезных мелочей, которые никому не пригодятся.
- Если денег на все подарки не хватает, подумайте о том, чтобы сделать подарки своими руками. Не нужно ущемлять себя в базовых тратах ради подарков, чтобы потом расстраиваться из-за этого, отметила психолог.
Учиться ограничивать себя нужно прежде всего тем, кто знает, что он импульсивен и может потратить лишнего, но и остальным руководствоваться этими правилами тоже не помешает, заключила Малинина в разговоре с «Аргументами и фактами».
Кстати, если вы сомневаетесь, кому дарить новогодние подарки, вот совет психолога, который поможет быстрее определиться.