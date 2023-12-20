Психолог рассказала, как не просадить все деньги на новогодние подарки

Разумный подход к подаркам предусматривает всего 5 несложных правил:

Не откладывайте покупку подарков на последний день . Когда времени в обрез, мы начинаем суетиться и от страха не успеть с подарками, скупаем всё подряд.

. Когда времени в обрез, мы начинаем суетиться и от страха не успеть с подарками, скупаем всё подряд. Не берите на себя лишние траты . Заранее продумайте, кому вы планируете дарить подарки. Для этого получше узнайте, что принято у ваших родственников и в рабочем коллективе. Если правила дарить подарки всем нет, можно ограничиться только теми, с кем вы празднуете Новый год или кому действительно хотите что-то подарить.

. Заранее продумайте, кому вы планируете дарить подарки. Для этого получше узнайте, что принято у ваших родственников и в рабочем коллективе. Если правила дарить подарки всем нет, можно ограничиться только теми, с кем вы празднуете Новый год или кому действительно хотите что-то подарить. Определитесь с бюджетом . Выделите именно ту сумму, которую вы готовы потратить на все подарки.

. Выделите именно ту сумму, которую вы готовы потратить на все подарки. Выбирайте подарки, только когда будете понимать бюджет . Здесь важно не выйти за лимиты, но и не накупить бесполезных мелочей, которые никому не пригодятся.

. Здесь важно не выйти за лимиты, но и не накупить бесполезных мелочей, которые никому не пригодятся. Если денег на все подарки не хватает, подумайте о том, чтобы сделать подарки своими руками. Не нужно ущемлять себя в базовых тратах ради подарков, чтобы потом расстраиваться из-за этого, отметила психолог.

Учиться ограничивать себя нужно прежде всего тем, кто знает, что он импульсивен и может потратить лишнего, но и остальным руководствоваться этими правилами тоже не помешает, заключила Малинина в разговоре с «Аргументами и фактами».

Кстати, если вы сомневаетесь, кому дарить новогодние подарки, вот совет психолога, который поможет быстрее определиться.