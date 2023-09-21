Пуш-ап — выбор сильных. Что модель бюстгальтера говорит о женщине

Хотя бюстгальтер и скрыт от посторонних глаз, он всё же отражает определённые черты характера владелицы, сказала Кенни британскому таблоиду The Sun.

«Речь идёт не просто об удобной вещи или моде. Это зеркало, отражающее черты вашей личности», — уверена эксперт.

Итак, что может сказать лифчик в зависимости от типа?

Балконет. Это самая популярная модель бюстгальтера, классика. По словам психолога, такой лифчик выбирают женщины, ценящие и любящие мир. Они загадочны, игривы, но при этом всегда сохраняют чувство собственного достоинства.

Планж с глубоким вырезом. Простая, но весьма сексуальная вещь, отметила Кенни. Это лифчик не на каждый день. Его надевают умные дамы, уверенные в своей привлекательности и умеющие ею пользоваться.

Пуш-ап. Думаете им пользуются исключительно те, кто комплексует из-за малого размера груди? Вовсе нет. По словам Кенни, пуш-ап — выбор внутренне очень сильных женщин. А ещё их отличает позитив — они могут не только поднимать настроение себе, но и развеселить окружающих.

Корсет. Эту модель выбирают немногие. Но есть женщины, которые просто обожают корсеты. Их отличает терпеливость, спокойствие и амбициозность.

Спортивный. Некоторые женщины носят такие лифчики каждый день, не только для занятий спортом. По словам Кенни, если вы тоже так делаете, то, скорее всего, вам претят общественные клише. Вы делаете то, что считаете нужным и умеете за себя постоять.

Бандо. Бюстгальтер без бретелек может выглядеть весьма соблазнительно. Женщины, предпочитающие именно такой лифчик, — смелые и дерзкие. Они не боятся трудностей (как и обнажённых плеч).

Сегодня женщине нелегко выбрать нижнее бельё. Выбор огромен, со всех сторон давят маркетологи, реклама, стилисты, мода и т. д. В результате при выборе бюстгальтера дамы ориентируются на что угодно, только не на их безопасность. Гинеколог Юлия Шишкина рассказала, какие лифчики могут довести до рака.