Раскрыта правда об искусственных яйцах из Китая. Что нужно знать

В Китае искусственные яйца делают кальций карбоната, бензойной кислоты, парафина, пищевого красителя, гипса и некоторых других компонентов. Но это всё, что снаружи. Внутри — продукты растительного происхождения. Белок у искусственного яйца соевый.

«Те яйца, о которых слышала ранее я вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычны яиц, если, конечно, употреблять их умеренно», — рассказала Журавлёва изданию ОСН.

По её словам, лично она пробовала искусственные яйца были не из сорбатов и других химикатов, а из банановой муки, нута, крахмала и других природных ингредиентов.

В чём риски искусственных яиц из Китая? Как и с любыми другими продуктами — нужно смотреть на сроки годности.

Как распознать искусственные яйца

Как отметила «Российская газета», рукотворное яйцо отличается тем, что оно более круглое и гладкое, чем настоящее. Если разбить его, то спустя время содержимое превратится в однородную массу, чего с натуральным белком и желтком не происходит. А ещё у таких яиц скорлупа может гореть, если к ней поднести огонь.

Яйца в России начали серьёзно дорожать в декабре 2023 года. Годовой рост стоимости составил более 40%, россияне вынуждены были покупать продукт в среднем за 116 рублей. В некоторых городах даже началась поштучная продажа. Президент Владимир Путин несколько раз обращал внимание на эту проблему. В последний раз он объяснил рост стоимости тем, что власти слишком поздно открыли импорт и производители не могли удовлетворить возросший спрос.