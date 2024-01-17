Потребление
18:00, 17 января 2024
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Раскрыта правда об искусственных яйцах из Китая. Что нужно знать

Ранее на фоне сильного подорожания яиц в интернете и СМИ начали появляться сообщения о том, что на полках российских магазинов появились искусственные яйца из Китая. Официально это не подтверждали, но Китай на самом деле производит такой продукт. Диетолог Полина Журавлева подчеркнула, что псевдояйца безопасны для здоровья и могут быть даже полезнее натуральных.
Раскрыта правда об искусственных яйцах из Китая. Что нужно знать
© Freepik/8photo

В Китае искусственные яйца делают кальций карбоната, бензойной кислоты, парафина, пищевого красителя, гипса и некоторых других компонентов. Но это всё, что снаружи. Внутри — продукты растительного происхождения. Белок у искусственного яйца соевый.

«Те яйца, о которых слышала ранее я вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычны яиц, если, конечно, употреблять их умеренно», — рассказала Журавлёва изданию ОСН.

По её словам, лично она пробовала искусственные яйца были не из сорбатов и других химикатов, а из банановой муки, нута, крахмала и других природных ингредиентов.

В чём риски искусственных яиц из Китая? Как и с любыми другими продуктами — нужно смотреть на сроки годности.

Как распознать искусственные яйца

Как отметила «Российская газета», рукотворное яйцо отличается тем, что оно более круглое и гладкое, чем настоящее. Если разбить его, то спустя время содержимое превратится в однородную массу, чего с натуральным белком и желтком не происходит. А ещё у таких яиц скорлупа может гореть, если к ней поднести огонь.

Яйца в России начали серьёзно дорожать в декабре 2023 года. Годовой рост стоимости составил более 40%, россияне вынуждены были покупать продукт в среднем за 116 рублей. В некоторых городах даже началась поштучная продажа. Президент Владимир Путин несколько раз обращал внимание на эту проблему. В последний раз он объяснил рост стоимости тем, что власти слишком поздно открыли импорт и производители не могли удовлетворить возросший спрос.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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