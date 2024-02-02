Раскрыты способы продать подержанную машину подороже

Специалисты объяснили, что идеальной сохранности от авто с пробегом никто не ждёт, но кое-что в состоянии поправить и улучшить каждый продавец.

Кузов

Конечно, исправлять крупные вмятины смысла немного: покупатель всё равно поймёт, что машина битая, а вы потратите на ремонт кучу денег. При этом мелкие царапины можно и нужно убрать. «Лёгкие царапины, которые становятся незаметными при контакте с водой, можно обработать полиролем , нанесённым на фетровую салфетку, а также восковым карандашом или краской из сертифицированного автопроизводителем ремнабора . Если царапина глубокая и остаётся заметной даже на мокром кузове, место повреждения придется сначала грунтовать, а затем перекрашивать», — объяснили знающие люди.

С небольшими сколами тоже нужно поработать. На помощь придут маркеры, флаконы с кисточками или целые ремонтные комплекты от глубоких дефектов. «Стоит также рассмотреть возможность и оценить стоимость работ по реставрации пластиковых элементов кузова. Ведь, например, бампер , хоть и считается расходником, но имеет большое влияние на опрятный внешний вид авто», — добавили эксперты СберАвто.

Салон

Потёртые кресла менять не нужно, но избавиться от пыли, мусора и почистить обивку под силу каждому. Это можно сделать самостоятельно, вооружившись портативным пылесосом, пароочистителем и салфетками. «До момента показа автомобиля потенциальным покупателям лучше отремонтировать повреждения на его внутренней обивке, дверных панелях и других элементах интерьера », — уточнили эксперты.

Техосмотр

Отлично, если при себе у вас есть история регулярного прохождения ТО, но если нет, то стоит хотя бы проверить все технические жидкости (масло в двигателе и трансмиссии, охлаждающую и тормозную жидкости, жидкость гидроусилителя руля) и заменить дешёвые расходники.

«Есть и такие элементы, которые потребуют более значительных вложений. Это, например, подвеска: если она сильно стучит или гудит, есть смысл её отремонтировать . Странные звуки отпугнут большинство клиентов и затянут сроки продажи машины. То же касается, например, и шумного глушителя», — объяснили специалисты.

Электроника и световые приборы

Также стоит устранить неполадки в системе питания, освещения и другой электронике. Например, лампочки можно поменять самому, а вот дорогостоящий ремонт лучше оставить на усмотрение нового владельца. «Он может, например, предпочесть авто с оригинальными дорогостоящими фарами, даже если на них есть трещины, вместо авто с целыми, но более дешёвыми элементами оптики. Или же ему не потребуется "перепрошитая" мультимедиа, наличие которой было принципиально для продавца машины», — заключили автоэксперты.

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