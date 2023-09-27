Роллы со вкусом богатства. Россиян предупредили о росте цен на японскую кухню

Суши и роллы подорожают

Служба доставки «Dostaевский» сообщила «Известиям», что уже подняла цены на роллы и суши: в Москве — на 2,3–13,7%, в Петербурге — на 2,9–12,6%. В компании сказали, что после этого подорожания больше не будут поднимать стоимость блюд, но «всё зависит от состояния рынка».

Там пояснили, что с июня стали дорожать все ингредиенты для суши и роллов:

лосось — на 25%;

угорь и тунец — на 20%;

курица — на 30–50%;

нори и креветки — более чем на 30%.

В «Суши Экспресс» собираются до конца сентября поднять цены на 10–15%. Также японские блюда подорожают в «Сушишопе». Гендиректор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов добавил, что ингредиенты для суши и роллов с начала 2023 года подорожали примерно на 25%.

Крупные сети, которые специализируются на японской кухне, могут себе позволить не закладывать подорожание сырья в конечную стоимость для потребителей. Так, например, поступили в «Якитории». Но даже в известной сети «Тануки» некоторые позиции подорожали ещё летом.

Почему японские блюда дорожают

Всему виной — дефицит лосося, говорят рестораторы. Разведением этой рыбы конкретно для ресторанов в России занимаются два завода в Мурманске. Один из них недавно ушёл на профилактику. В итоге количество рыбы уменьшилось, а спрос остался тем же — вот и повышение цен, объяснил изданию основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько.

Создатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отметил, что подходящая ресторанам дикая красная рыба уходит в основном на экспорт в Японию и Китай.

«То, что остаётся в России, — это 40-килограммовые брикеты, из которых можно только сделать уху или салат "Мимоза"», — объяснил он.

С безопасностью роллов в России тоже есть проблемы. Весной Роскачество нашло в 40% роллов «Филадельфия» кишечную палочку. Причём инфекцию находили и в блюдах заведений премиум-сегмента.