Российских автовладельцев предостерегли от заправки некачественным бензином

Чем опасен плохой бензин

Поломка может произойти из-за несоответствия октанового числа. Например, если заливать в двигатель машины Аи-100 вместо Аи-92. Причём, когда октановое число повышено, страдает двигатель из-за тепловых нагрузок. Из-за бензина с пониженным октановым числом в цилиндрах происоходят минивзрывы, что в итоге закончится поломкой деталей силовой установки.

Посторонние примеси, например, вода, грязь, смолы, берутся в бензине, к примеру, если цистерны или ёмкости на заправке плохо промыли. Примеси могут влиять на скорость сгорания топлива, что выведет из строя выхлопную трубу. Пострадать может и дорогостоящая система нейтрализации. Из-за смол может прогореть клапан. А механические примеси в бензине могут привести к износу цилиндропоршневой группы.

Как не купить плохой бензин

Чтобы вам не подсунули некачественное топливо на заправке, есть два лайфхака, рассказал партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

пользоваться проверенной АЗС: это может быть ближайшая к дому заправка или точка крупной сети, зарекомендовавшей качеством топлива;

обращать внимание на внешний вид — на старых, грязных, полузаброшенных АЗС, которых в стране много, заправляться не нужно.

Как понять, что в баке некачественный бензин

Есть пять верных признаков того, что вы купили плохой бензин: