Российских автовладельцев предостерегли от заправки некачественным бензином
Если заправляться плохим бензином, рано или поздно придётся ремонтировать автомобиль, предупредил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов. Некачественное топливо приводит к поломкам. Попасть в бак оно может по разным причинам: некоторые пытаются сэкономить, другие заправляются где попало.
Чем опасен плохой бензин
Поломка может произойти из-за несоответствия октанового числа. Например, если заливать в двигатель машины Аи-100 вместо Аи-92. Причём, когда октановое число повышено, страдает двигатель из-за тепловых нагрузок. Из-за бензина с пониженным октановым числом в цилиндрах происоходят минивзрывы, что в итоге закончится поломкой деталей силовой установки.
Посторонние примеси, например, вода, грязь, смолы, берутся в бензине, к примеру, если цистерны или ёмкости на заправке плохо промыли. Примеси могут влиять на скорость сгорания топлива, что выведет из строя выхлопную трубу. Пострадать может и дорогостоящая система нейтрализации. Из-за смол может прогореть клапан. А механические примеси в бензине могут привести к износу цилиндропоршневой группы.
Как не купить плохой бензин
Чтобы вам не подсунули некачественное топливо на заправке, есть два лайфхака, рассказал партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:
- пользоваться проверенной АЗС: это может быть ближайшая к дому заправка или точка крупной сети, зарекомендовавшей качеством топлива;
- обращать внимание на внешний вид — на старых, грязных, полузаброшенных АЗС, которых в стране много, заправляться не нужно.
Как понять, что в баке некачественный бензин
Есть пять верных признаков того, что вы купили плохой бензин:
- прерывистое движение: при нажатии на педаль газа машина двигается неравномерно, совершая рывки;
- снижение мощности: почти сразу после выезда с заправки мотор автомобиля начинает стучать и «троить», вяло реагируя на нажатие педали газа;
- «стучащий» двигатель: полностью исправный двигатель начинает стучать в момент резкого нажатия на педаль газа;
- порча свечей зажигания: они быстрее выходят из строя, если ездить на топливе плохого качества постоянно, первый признак — красноватый нагар на электродах;
- чёрный выхлоп: чернота в дыме появляется из-за сажи и неполного сгорания топлива.