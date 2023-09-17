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13:40, 17 сентября 2023
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Российских автовладельцев предостерегли от заправки некачественным бензином

Если заправляться плохим бензином, рано или поздно придётся ремонтировать автомобиль, предупредил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов. Некачественное топливо приводит к поломкам. Попасть в бак оно может по разным причинам: некоторые пытаются сэкономить, другие заправляются где попало.

Российских автовладельцев предостерегли от заправки некачественным бензином
© PxHere

Чем опасен плохой бензин

Поломка может произойти из-за несоответствия октанового числа. Например, если заливать в двигатель машины Аи-100 вместо Аи-92. Причём, когда октановое число повышено, страдает двигатель из-за тепловых нагрузок. Из-за бензина с пониженным октановым числом в цилиндрах происоходят минивзрывы, что в итоге закончится поломкой деталей силовой установки.

Посторонние примеси, например, вода, грязь, смолы, берутся в бензине, к примеру, если цистерны или ёмкости на заправке плохо промыли. Примеси могут влиять на скорость сгорания топлива, что выведет из строя выхлопную трубу. Пострадать может и дорогостоящая система нейтрализации. Из-за смол может прогореть клапан. А механические примеси в бензине могут привести к износу цилиндропоршневой группы.

Как не купить плохой бензин

Чтобы вам не подсунули некачественное топливо на заправке, есть два лайфхака, рассказал партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

  • пользоваться проверенной АЗС: это может быть ближайшая к дому заправка или точка крупной сети, зарекомендовавшей качеством топлива;
  • обращать внимание на внешний вид — на старых, грязных, полузаброшенных АЗС, которых в стране много, заправляться не нужно.

Как понять, что в баке некачественный бензин

Есть пять верных признаков того, что вы купили плохой бензин:

  • прерывистое движение: при нажатии на педаль газа машина двигается неравномерно, совершая рывки;
  • снижение мощности: почти сразу после выезда с заправки мотор автомобиля начинает стучать и «троить», вяло реагируя на нажатие педали газа;
  • «стучащий» двигатель: полностью исправный двигатель начинает стучать в момент резкого нажатия на педаль газа;
  • порча свечей зажигания: они быстрее выходят из строя, если ездить на топливе плохого качества постоянно, первый признак — красноватый нагар на электродах;
  • чёрный выхлоп: чернота в дыме появляется из-за сажи и неполного сгорания топлива.
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