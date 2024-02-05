Российским водителям объяснили, как уменьшить расход топлива зимой

Как сократить расход бензина зимой

Меньше прогревайте машину . Согласно Правилам дорожного движения во дворе прогревать авто можно не более 5 минут. Этого времени вполне достаточно, если на улице нет экстремального мороза. Это поможет сократить время работы на холостых оборотах, а значит, и сэкономить на бензине. Главное — начинать движение плавно и первые пару километров поездить по дворам.

. Согласно Правилам дорожного движения во дворе прогревать авто можно не более 5 минут. Этого времени вполне достаточно, если на улице нет экстремального мороза. Это поможет сократить время работы на холостых оборотах, а значит, и сэкономить на бензине. Главное — начинать движение плавно и первые пару километров поездить по дворам. Паркуйте машину в гараже или на подземной парковке . Это поможет сократить время прогрева.

. Это поможет сократить время прогрева. Ездите плавно, без резких торможений . При этом стоит избегать пробок — в них расход топлива может вырасти вдвое. Например, можно выезжать раньше или позже, чем все остальные водители.

. При этом стоит избегать пробок — в них расход топлива может вырасти вдвое. Например, можно выезжать раньше или позже, чем все остальные водители. Заправляйтесь качественным бензином . Не стоит заливать дешёвый бензин и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака**. Это может увеличить расход и навредить машине.

. Не стоит заливать дешёвый бензин и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака**. Это может увеличить расход и навредить машине. Заливайте масло с меньшей вязкостью . Так машина будет быстрее входить в рабочий режим.

. Так машина будет быстрее входить в рабочий режим. Максимально разгружайте авто. То есть стоит выложить лишнее из автомобиля и качественно очистить кузов от снега и наледи.

Также, по словам Рузанова, важно следить за давлением в шинах и углами установки колёс.

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