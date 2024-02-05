Опубликовано 05 февраля 2024, 23:00
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Российским водителям объяснили, как уменьшить расход топлива зимой
Зимой автомобилистам приходится подолгу прогревать машину перед поездкой. В результате расход топлива в холода заметно растёт. Но ради экономии пересаживаться на общественный транспорт готовы не все. О том, как можно сократить траты, «Российской газете» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.
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Как сократить расход бензина зимой
- Меньше прогревайте машину. Согласно Правилам дорожного движения во дворе прогревать авто можно не более 5 минут. Этого времени вполне достаточно, если на улице нет экстремального мороза. Это поможет сократить время работы на холостых оборотах, а значит, и сэкономить на бензине. Главное — начинать движение плавно и первые пару километров поездить по дворам.
- Паркуйте машину в гараже или на подземной парковке. Это поможет сократить время прогрева.
- Ездите плавно, без резких торможений. При этом стоит избегать пробок — в них расход топлива может вырасти вдвое. Например, можно выезжать раньше или позже, чем все остальные водители.
- Заправляйтесь качественным бензином. Не стоит заливать дешёвый бензин и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака**. Это может увеличить расход и навредить машине.
- Заливайте масло с меньшей вязкостью. Так машина будет быстрее входить в рабочий режим.
- Максимально разгружайте авто. То есть стоит выложить лишнее из автомобиля и качественно очистить кузов от снега и наледи.
Также, по словам Рузанова, важно следить за давлением в шинах и углами установки колёс.
Больше советов о том, как сэкономить на содержании автомобиля, дали в этом материале.