Потребление
Опубликовано 05 февраля 2024, 23:00
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Российским водителям объяснили, как уменьшить расход топлива зимой

Зимой автомобилистам приходится подолгу прогревать машину перед поездкой. В результате расход топлива в холода заметно растёт. Но ради экономии пересаживаться на общественный транспорт готовы не все. О том, как можно сократить траты, «Российской газете» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.
freepik

freepik

Как сократить расход бензина зимой

  • Меньше прогревайте машину. Согласно Правилам дорожного движения во дворе прогревать авто можно не более 5 минут. Этого времени вполне достаточно, если на улице нет экстремального мороза. Это поможет сократить время работы на холостых оборотах, а значит, и сэкономить на бензине. Главное — начинать движение плавно и первые пару километров поездить по дворам.
  • Паркуйте машину в гараже или на подземной парковке. Это поможет сократить время прогрева.
  • Ездите плавно, без резких торможений. При этом стоит избегать пробок — в них расход топлива может вырасти вдвое. Например, можно выезжать раньше или позже, чем все остальные водители.
  • Заправляйтесь качественным бензином. Не стоит заливать дешёвый бензин и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака**. Это может увеличить расход и навредить машине.
  • Заливайте масло с меньшей вязкостью. Так машина будет быстрее входить в рабочий режим.
  • Максимально разгружайте авто. То есть стоит выложить лишнее из автомобиля и качественно очистить кузов от снега и наледи.

Также, по словам Рузанова, важно следить за давлением в шинах и углами установки колёс.

Больше советов о том, как сэкономить на содержании автомобиля, дали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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