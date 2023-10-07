Российским водителям объяснили, почему не надо торопиться с «переобувкой» автомобиля

После резкого похолодания снова обещают потепление. Не исключено, что в октябре ещё будет сухо и тепло. Если в такую погоду ездить на зимних шинах, они будут быстрее стираться. Так в зиму придётся въезжать на уже изношенной резине, а значит, езда будет менее безопасна, отметил эксперт.

Как ещё подготовить машину к зиме? Вот три обязательных пункта, которые Славнов перечислил в разговоре с «Москвой 24»:

поставить зимние дворники со специальной защитной резинкой, которая препятствует налипанию снега,

залить незамерзайку в бак — она может понадобиться, как только температура опустится до 0,

проверить не только колёса, но также тормоза и аккумулятор автомобиля.

А ещё автовладельцам всегда нужно следить за качеством бензина, который они заливают в своих железных коней. Некачественное топливо приводит к поломкам машины. Как понять, что вы залили в бак что-то не то, рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.