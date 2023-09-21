Россия ограничила экспорт бензина и дизеля. Что будет с ценами?

Ограничения на экспорт топлива

Запрет на продажу бензина и дизеля за рубеж призван устранить дефицит на внутреннем рынке.

Ранее для этого правительство увеличило нормативы обязательных поставок бензина и дизтоплива на биржу. И стало ежедневно отслеживать закупки топлива для нужд сельхозпроизводителей.

В Минэнерго уточнили что «ограничения носят временный характер» и выразили надежду, что эти меры могут «привести к дополнительному снижению цен» на заправках.

15 сентября источник ТАСС в правительстве сообщил, что для разрешения кризиса на топливном рынке рассматриваются два варианта.

Первый — это повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Сейчас пошлина на вывоз светлых нефтепродуктов составляет $6,4.

Гигантскую пошлину собирались вернуть «тем добросовестным экспортёрам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства».

Второй вариант — это полный запрет экспорта нефтепродуктов на определённый срок для насыщения рынка (его в итоге и выбрали).

Ждать ли дефицит

20 сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго готово к «кардинальным мерам» сдерживания оптовых цен на топливо.

По его словам, стоит задача держать цены на внутреннем рынке, что «в принципе удаётся» вертикально интегрированным компаниям. «Возникла диспропорция именно на оптовом рынке, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок», — сообщил вице-премьер.

Руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков выразил мнение нефтяников: заградительная пошлина или запрет на вывоз топлива приведут к его кратковременному избытку внутри страны, но затем заводы просто снизят выработку, и начнётся дефицит.

При этом высокие цены на оптовом рынке во многом связаны с действиями самого правительства, которое с сентября вдвое урезало выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу ради экономии бюджета. На фоне снижения курса рубля и роста мировых цен на топливо это означает, что производители бензина и дизеля сильно теряют на поставках внутри страны.