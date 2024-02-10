Опубликовано 10 февраля 2024, 02:00
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Россиян предупредили, что будет, если заряжать телефон всю ночь
Специалисты по ремонту техники рекомендуют не оставлять смартфоны на зарядке на всю ночь, потому что так у гаджета быстрее изнашивается аккумулятор. Но есть и другая причина, почему так делать не надо. Это может быть опасно не только для гаджета, но и для его владельца, предупредили сотрудники МЧС. Что может случиться, если нарушить это правило?
Freepik/pvproductions
На самом деле причина простая, хоть и не самая очевидная — оставленный без присмотра гаджет может привести к пожару, заявили в МЧС. Такие случаи известны.
Чтобы обезопасить жилище от пожара, спасатели советуют:
- не заряжать техничку ночью, иначе можно не заметить, как она загорится,
- не оставлять смартфон на зарядке без присмотра,
- не заряжать гаджет более чем на 80%, чтобы он не перегрелся,
- не пользоваться нагретым гаджетом 5–10 минут, чтобы дать ему время остыть,
- не заряжать смартфон в ванной, так как короткое замыкание рядом с водой опасно.
Отдельно спасатели посоветовали не оставлять телефон на солнце и не пытаться ремонтировать его самостоятельно, чтобы он случайно не воспламенился, сообщил портал «Объясняем.рф».
Ранее россиянам рассказали, можно ли заряжать телефон «неродной» зарядкой.