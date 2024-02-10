Россиян предупредили, что будет, если заряжать телефон всю ночь

На самом деле причина простая, хоть и не самая очевидная — оставленный без присмотра гаджет может привести к пожару, заявили в МЧС. Такие случаи известны.

Чтобы обезопасить жилище от пожара, спасатели советуют:

не заряжать техничку ночью, иначе можно не заметить, как она загорится,

не оставлять смартфон на зарядке без присмотра,

не заряжать гаджет более чем на 80%, чтобы он не перегрелся,

не пользоваться нагретым гаджетом 5–10 минут, чтобы дать ему время остыть,

не заряжать смартфон в ванной, так как короткое замыкание рядом с водой опасно.

Отдельно спасатели посоветовали не оставлять телефон на солнце и не пытаться ремонтировать его самостоятельно, чтобы он случайно не воспламенился, сообщил портал «Объясняем.рф».

Ранее россиянам рассказали, можно ли заряжать телефон «неродной» зарядкой.