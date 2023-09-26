Россиян предупредили о новом подорожании автомобилей до конца года

Цены на автомобили в России растут на фоне ухода крупных иностранных автоконцернов с рынка и опасений россиян покупать автомобили, ввезённые по параллельному импорту.

Масла в огонь подлила ситуация с утилизационным сбором на машины. С 1 августа ставка на легковушки выросла в 1,7–3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.

Всё это не могло не сказаться на ценах. Автомобили продолжат дорожать, заявил Жигалов. По его словам, по итогам 2023 года цены на авто в России с января вырастут в общей сложности на 30%.