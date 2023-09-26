Россиян предупредили о новом подорожании автомобилей до конца года
Ряд экспертов предсказывали стабилизацию автомобильного рынка в России к концу 2023 года. Однако пока речи об этом нет. Россиянам стоит приготовиться к новому витку роста цен на автомобили, предупредил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Как изменится стоимость машин?
Цены на автомобили в России растут на фоне ухода крупных иностранных автоконцернов с рынка и опасений россиян покупать автомобили, ввезённые по параллельному импорту.
Масла в огонь подлила ситуация с утилизационным сбором на машины. С 1 августа ставка на легковушки выросла в 1,7–3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.
Всё это не могло не сказаться на ценах. Автомобили продолжат дорожать, заявил Жигалов. По его словам, по итогам 2023 года цены на авто в России с января вырастут в общей сложности на 30%.