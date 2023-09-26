Потребление
11:45, 26 сентября 2023
1 мин.

Россиян предупредили о новом подорожании автомобилей до конца года

Ряд экспертов предсказывали стабилизацию автомобильного рынка в России к концу 2023 года. Однако пока речи об этом нет. Россиянам стоит приготовиться к новому витку роста цен на автомобили, предупредил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Как изменится стоимость машин?

Россиян предупредили о новом подорожании автомобилей до конца года
© PxHere

Цены на автомобили в России растут на фоне ухода крупных иностранных автоконцернов с рынка и опасений россиян покупать автомобили, ввезённые по параллельному импорту.

Масла в огонь подлила ситуация с утилизационным сбором на машины. С 1 августа ставка на легковушки выросла в 1,7–3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.

Всё это не могло не сказаться на ценах. Автомобили продолжат дорожать, заявил Жигалов. По его словам, по итогам 2023 года цены на авто в России с января вырастут в общей сложности на 30%.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.