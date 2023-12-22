Россиян предупредили о подорожании вина на 60%. Это не слёзы, просто ценник в глаз попал

Сейчас доллар на Мосбирже торгуется в районе 90 рублей, а евро периодически поднимается выше 100 рублей. Аналитики предполагают, что плюс-минус такой же курс валют будет в начале 2024-го. Значит, импортное вино придётся закупать и, соответственно, продавать втридорога, рассказали в Simple.

Вторая причина роста цен — нехватка рабочей силы. Компаниям — производителям вина стало сложнее находить новых сотрудников в Испании, в Италии, а также в России. Поэтому российское вино тоже станет дороже.

И всё же сильнее всего на цены повлияет рост акцизов. С 1 мая 2024 года акциз на тихие вина вырастет до 108 рублей, с 1 января 2025 года — до 112 рублей, а с 1 января 2026 года — до 116 рублей. Сейчас акцизная ставка составляет 36 рублей. Акциз на игристые вина, в том числе шампанское с 1 мая 2024 года вырастет с 45 до 141 рубля. В январе 2025 ставка повысится до147 рублей, с 2026 года — до 153 рублей.

«Вина из низкого ценового сегмента будут стоить около 700 рублей вместо 400 рублей . Цены на некоторые вина вырастут до 60%», — сообщила Baza со ссылкой на Simple.

Но сразу россияне такого роста не заметят. Всё-таки некоторые компании успели запастись вином и в запасах кое-что остаётся. Отечественное вино хоть и подорожает тоже, всё равно пока стоит вполне приемлемо. Подробнее о ценах — здесь.