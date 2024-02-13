Россиян предупредили об особенностях китайских машин, которые проявляются зимой

Особенности китайских машин

Двигатель и коробка передач

Стоит учитывать, что в большинстве популярных моделей «китайцев» не до конца синхронизирована работа двигателя и трансмиссии, коробка передач работает с задержкой. Больше всего это мешает при обгоне. На тест-драйве нужно оценить отклик двигателя на переключение коробки передач.

Кнопки на панели управления

В некоторых авто бывает плохой отклик кнопок на панели управления — прежде чем включить нужную функцию, нужно нажать на экран несколько раз. Как показывает практика, хуже всего дисплеи планшетов, установленные в китайских автомобилях, работают при экстремально низких температурах — от -15 градусов. Водителям приходится ждать несколько минут, когда центр управления запустит двигатель и включит другие функции.

Пластик в авто

Сильные морозы иногда губительны для пластика в китайских автомобилях — он может потрескаться. Так что в холода лучше парковаться в тёплом гараже, если уж оставлять машину на улице, то лучше в термочехле.

Лакокрасочное покрытие

За последние 5 лет качество сборки китайских машин заметно выросло. Однако всё ещё можно наткнуться на новые авто с перекрашенными запчастями, предупредил Буров. Такое случается, если при производстве не хватает часть деталей — работники берут запчасти другого цвета и перекрашивают их перед установкой. В итоге лакокрасочное покрытие может не прожить и нескольких месяцев.

Лайфхаки при покупке китайского авто

Надёжность авто можно проверить по косвенным признакам. Изучите, как часто автомобили этой модели продаются на вторичном рынке, с каким пробегом и по какой стоимости, рекомендовал Буров в беседе с «Известиями».

Во-вторых, прежде чем покупать авто, узнайте, есть ли в России каталог запчастей для него и где его можно купить детали и аксессуары. Чем больше магазинов их продают, тем удобнее машина будет в обслуживании, заключил автоэксперт.

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