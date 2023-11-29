Потребление
17:20, 29 ноября 2023
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Россиян захотели лишить мороженого с алкоголем. Чем оно опасно?

В России есть интересная категория продуктов: замороженные десерты с алкоголем. Содержание спирта в них может составлять 7–10%, как в пиве или вине. При этом покупать мороженое с алкоголем могут даже дети — оно не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка. Теперь Минфин предложил, по сути, запретить алкомороженое. Врач-нарколог Василий Шуров и вовсе назвал такие десерты диверсией.

Россиян захотели лишить мороженого с алкоголем. Чем оно опасно?
© Freepik/freepic.diller

Минфин разработал проект распоряжения, в котором предложил ограничить крепость алкогольного мороженого в пределах 1,2% по аналогии с квасом. Министерство отметило, что сейчас десерт с алкоголем свободно может продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Никто не запрещает продавать его детям.

Нарколог Шуров сказал телеканалу «360», что у ребёнка из-за мороженого с алкоголем может произойти передозировка. К тому же у человека незаметно формируется зависимость.

«Туда пихать алкоголь можно только с какими-то диверсионными целями, поэтому однозначно: 8% — это очень много. Даже 1% — непонятно, для чего он там нужен», — добавил врач.

Ранее в России начали продавать мороженое со вкусом сливочного пива из «Гарри Поттера». Как и в сливочном пиве волшебников, алкоголя в нём совсем нет. Однако те, кто уже попробовал десерт, говорят, что в нём чувствуется «алкогольная нотка».

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