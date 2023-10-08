Россиянам намекнули, какие продукты подорожают в октябре. Их покупают все

По словам Орлова, в октябре ожидается рост цен на алкоголь, крупы и газировку. В числе причин, по которым стоимость этих товаров поднимется, рост цен на сырьё. Но в целом эксперт добавил, что то же, например, импортное вино дорожает регулярно — так что и удивляться тут нечему.

Орлов добавил, что немного подорожают и крупы — в районе 5%. Это сезонное явление, которое обычно наблюдается после сбора урожая. Он посоветовал не закупаться впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит.

Но кое-что может и подешеветь. Заметнее всего упадёт в цене курица, немного сбавит в цене свинина. Порадуют и цены на соль. По словам эксперта, ожидается также и снижение цен на рыбу, так как улов в наших водах в этом году хороший. Прежде всего, речь идёт о горбуше. Цена на неё снизится по прогнозу на 2–3%.

О том, что ещё потеряет в цене этой осенью, «Секрет» рассказал тут.