Россиянам намекнули, какие продукты подорожают в октябре. Их покупают все
Цены на продукты растут почти постоянно и очередным подорожание уже никогда не удивишь. Но иногда полезно знать, чего ждать от магазинов, чтобы вовремя закупиться впрок и хоть чуть-чуть да сэкономить или спланировать бюджет. О том, каких неприятных и приятных сюрпризов ждать в октябре, экономист Алексей Орлов рассказал «Вечерней Москве».
По словам Орлова, в октябре ожидается рост цен на алкоголь, крупы и газировку. В числе причин, по которым стоимость этих товаров поднимется, рост цен на сырьё. Но в целом эксперт добавил, что то же, например, импортное вино дорожает регулярно — так что и удивляться тут нечему.
Орлов добавил, что немного подорожают и крупы — в районе 5%. Это сезонное явление, которое обычно наблюдается после сбора урожая. Он посоветовал не закупаться впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит.
Но кое-что может и подешеветь. Заметнее всего упадёт в цене курица, немного сбавит в цене свинина. Порадуют и цены на соль. По словам эксперта, ожидается также и снижение цен на рыбу, так как улов в наших водах в этом году хороший. Прежде всего, речь идёт о горбуше. Цена на неё снизится по прогнозу на 2–3%.
О том, что ещё потеряет в цене этой осенью, «Секрет» рассказал тут.