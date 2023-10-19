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15:40, 19 октября 2023
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Россиянам назвали 3 причины не покупать подержанные шины

Зима приходит каждый год, но всякий раз неожиданно. Очереди в шиномонтаж после первого снегопада это подтверждают. Не все автовладельцы успевают заранее подготовить зимние колёса своим ласточкам, а кто-то и вовсе хочет сэкономить, купив бэушные. Почему так делать не стоит, объяснил руководитель группы по технической поддержке клиентов в Ikon Tyres Александр Пархомчук.

Россиянам назвали 3 причины не покупать подержанные шины
© Freepik

По его словам, есть 3 веские причины не покупать б/y шины:

  • рисунок протектора у таких шин уже, как правило, изношен, то есть большую часть своих полезных свойств она уже отдала;
  • в процессе эксплуатации шина могла получить повреждения, которые не всегда заметны глазу;
  • достоверно неизвестно, в каких условиях хранилась шина.

Если уж вы совсем никак не можете позволить себе новую резину в этом сезоне, хотя бы выберите подержанный вариант правильно. Ориентироваться нужно на такой показатель, как остаточная глубина протектора. Для зимних шин минимальное значение 4 мм. То есть, если брать шины с глубиной 5 мм, есть риск, что до конца зимы они износятся ниже нормы, предупредил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Подержанные шины однозначно нельзя покупать, если на них присутствуют:

  • вздутия;
  • сквозные проколы;
  • порезы;
  • надрывы резиновой смеси;
  • неравномерный рисунок протектора.

А для тех, кто только собирается покупать новую резину, есть советы, какую лучше выбрать для того климата, в котором вы живёте.

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