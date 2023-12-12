Россиянам назвали 3 признака по-настоящему качественной искусственной ёлки

Упаковка

Упаковка ёлки должна быть сделана из плотного картона. На ней обязательно должен быть сертификат, подтверждающий безопасность материала, из которого сделана хвоя. Иначе вместо запаха мандаринов все праздники вы будете вдыхать аромат дешёвого пластика, предупредил Васильев.

Иголки

Хвоя искусственной ёлки в идеале должна быть сделана из тонко нарезанной ПВХ плёнки. Она и с виду приятная, и на ощупь. Хвоя из лески сильно топорщится, поэтому будет больше напоминать ёршик для посуды, чем новогоднее дерево. А вот ель с иголками из пропитанной бумаги лучше не брать, потому что она может легко загореться.

Конструкция

Оптимальные параметры напольной ели: 1,5–1,8 м в высоту и до 100 см в ширину, а для настольной — от 15 до 60 см в высоту и до 60 см в ширину, сказал эксперт «Известиям».

По его словам, самый хороший вариант — разборная ель с креплениями на шарнирах. Подставка может быть в виде треножника или крестовины. Главное, чтобы в месте, где подставка соединяется со стволом, не было дефектов и всё крепилось надёжно. Металлическая подставка надёжнее пластиковой, так что предпочтение лучше отдать ей, посоветовал Васильев.