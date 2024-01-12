Россиянам назвали 4 способа помочь любимым ботинкам пережить зиму

Шаг первый — защитить обувь от влаги. Для этого существуют специальные спреи, кремы или гели. Перед выходом на улицу нужно как следует обработать ими сапоги или ботинки.

Второй шаг — регулярно очищать обувь от грязи и соли. Делается это щёткой или влажной тряпкой. Пятна от соли с обуви можно удалить с помощью специальных очищающих средств.

Шаг номер три — следить за состоянием подошвы. Зимой она может покрыться трещинам и сколами и потерять прочность. Заметили повреждения — сразу несите в ремонт.

И четвёртый шаг — обувь нужно правильно хранить , чтобы она не деформировался и не появлялся неприятный запах. Хранят обувь в сухом и прохладном месте, написало издание «Аргументы и факты — Томск».

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