Россиянам назвали 4 способа помочь любимым ботинкам пережить зиму
Самый популярный у коммунальщиков метод борьбы с гололёдом — щедро посыпать улицы пескосоляной смесью. Всё бы ничего, но такой подход убивает обувь буквально за сезон — деформирует, оставляет некрасивые разводы и царапает подошву. К счастью, есть способ защитить любимые ботинки от вредного воздействия реагентов. Выполняйте эти 4 шага — и обувь прослужит вам не одну зиму.
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Шаг первый — защитить обувь от влаги. Для этого существуют специальные спреи, кремы или гели. Перед выходом на улицу нужно как следует обработать ими сапоги или ботинки.
Второй шаг — регулярно очищать обувь от грязи и соли. Делается это щёткой или влажной тряпкой. Пятна от соли с обуви можно удалить с помощью специальных очищающих средств.
Шаг номер три — следить за состоянием подошвы. Зимой она может покрыться трещинам и сколами и потерять прочность. Заметили повреждения — сразу несите в ремонт.
И четвёртый шаг — обувь нужно правильно хранить , чтобы она не деформировался и не появлялся неприятный запах. Хранят обувь в сухом и прохладном месте, написало издание «Аргументы и факты — Томск».
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