Россиянам назвали компании, чьи овощи напичканы нитратами и пестицидами

Серьёзное превышение нитратов — вдвое выше нормы — выявили только в огурцах-корнишонах от калужского «ТД Моё лето».

А вот пестициды были аж в 15 овощах. Причём в некоторых было сразу несколько видов. А один продукт, похоже, полностью состоял из «запрещёнки» — в нём нашли 12 пестицидов, рассказали в Роскачестве.

Рекордсменом анти-топа оказались томаты торговой марки «Эко-культура» от компании «Овощи Ставрополья». Помимо обычных пестицидов, там нашли: лямбда-цигалотрин, диурон, диметоат и хлорталонил, тау-флувалинат и эпоксиконазол — все эти пестициды запрещены.

Какие ещё овощи вызвали вопросы:

огурцы от «ИП Ганбарчаев»;

шампиньоны и королевские шампиньоны от компании «Мастер гриб»;

томаты первого сорта от «Матвеевского»;

огурцы от «Луховицких овощей».

Что же теперь, вообще не есть тепличные овощи? Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ольга Багрянцева рассказала «Известиям», что полностью обезопасить себя от нежелательных веществ нельзя.

Иногда помогает просто тщательное мытьё. Против каких-то гербицидов помогает температурная обработка — тушение, варка, жарка. И ещё лайфхак от эксперта: концентрация нитратов и пестицидов выше всего в кожуре. Если вы подозреваете, что в овощах присутствуют нежелательные вещества, лучше очистить их от кожицы, рекомендовала специалист.