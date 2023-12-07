Россиянам назвали компании, чьи овощи напичканы нитратами и пестицидами
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) закупили огурцы, помидоры, грибы и зелень в 11 российских теплицах. Оказалось, что не весь натурпродукт соответствует стандартам качества. В некоторых овощах были нитраты, а где-то и запрещённые пестициды. Рассказываем, чьи овощи не прошли проверку и как покупателям себя обезопасить.
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Серьёзное превышение нитратов — вдвое выше нормы — выявили только в огурцах-корнишонах от калужского «ТД Моё лето».
А вот пестициды были аж в 15 овощах. Причём в некоторых было сразу несколько видов. А один продукт, похоже, полностью состоял из «запрещёнки» — в нём нашли 12 пестицидов, рассказали в Роскачестве.
Рекордсменом анти-топа оказались томаты торговой марки «Эко-культура» от компании «Овощи Ставрополья». Помимо обычных пестицидов, там нашли: лямбда-цигалотрин, диурон, диметоат и хлорталонил, тау-флувалинат и эпоксиконазол — все эти пестициды запрещены.
Какие ещё овощи вызвали вопросы:
- огурцы от «ИП Ганбарчаев»;
- шампиньоны и королевские шампиньоны от компании «Мастер гриб»;
- томаты первого сорта от «Матвеевского»;
- огурцы от «Луховицких овощей».
Что же теперь, вообще не есть тепличные овощи? Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ольга Багрянцева рассказала «Известиям», что полностью обезопасить себя от нежелательных веществ нельзя.
Иногда помогает просто тщательное мытьё. Против каких-то гербицидов помогает температурная обработка — тушение, варка, жарка. И ещё лайфхак от эксперта: концентрация нитратов и пестицидов выше всего в кожуре. Если вы подозреваете, что в овощах присутствуют нежелательные вещества, лучше очистить их от кожицы, рекомендовала специалист.