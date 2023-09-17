Россиянам назвали самое опасное повреждение компьютера

По словам специалиста, конденсаторы блока питания могут вздуться из-за перегрева при длительной работе и нарушения в системе охлаждения. Ещё одна причина — заводской брак.

«Взрыв в системном блоке для человека не опасен, поскольку это всего лишь лёгкий хлопок. Однако за ним может последовать возгорание, а это уже серьёзно и грозит потерей не только оборудования, но и информации», — подчеркнула Пантелеймонова в беседе с News.ru.

А ещё поломку может вызвать пыль, которая копится в решётках корпуса системного блока, радиаторе, кулерах, материнской плате, видеокарте. Пылевые скопления ухудшают циркуляцию воздуха внутри системного блока, приводят к перегреву микросхем и контактов. Всё это тормозит работу компьютера.

Кроме того, нужно проверять кабели на наличие заломов и трещин. Обычно они образуются в районе контакта провода и разъёма.

«Повреждение кабеля грозит замыканием и выгоранием порта или нескольких портов, а в худшем случае — повреждением платы. Конечно, электротравму вы не получите, но выход из строя техники принесёт много проблем с ремонтом, а главное, вы не сможете продолжить работу», — отметила эксперт.

При этом, если в районе замыкания найдутся легко воспламеняющиеся предметы (бумаги, например), то можно нарваться на пожар.

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