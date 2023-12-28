Россиянам назвали стоимость сладкого подарка ребёнку. Дешевле собрать самому
Самодельный сладкий подарок подарок ребёнку обойдётся примерно в 300 рублей за 400 г. В него можно положить шоколадные, помадные, вафельные, карамельные и мармеладные конфеты, а также пралине и грильяж. За готовый набор с конфетами нескольких видов до 400 г жителю Москвы придётся заплатить до 600 рублей, сообщил «Секрет фирмы».
Сколько стоит готовый сладкий подарок ребёнку
Как рассказали эксперты «Едадил», небольшие новогодние наборы с конфетами нескольких видов по 125–400 г в Москве стоят от 100 до 600 рублей.
«На сладкий мешок весом от 400 г до 1 кг придётся потратить около 600–1300 рублей. Для приверженцев одного бренда специальные новогодние наборы обойдутся в торговых сетях от 109 до 999 рублей, а ассорти из конфет можно купить со скидками до 50%», — отметили специалисты.
Во сколько обойдётся собрать сладкий подарок самому
Многие родители предпочитают собирать сладкие подарки ребёнку самостоятельно. У такого подхода есть одно большое преимущество: можно подобрать сладости под вкусы конкретного малыша. В готовых наборах ребёнку могут понравится только определённые конфеты, а большинство он даже пробовать не станет.
И как показали подсчёты «Едадил», самодельные сладкий подарок в целом выходит дешевле. Вот из чего можно собрать подарок для группы из 30 детей.
- Вафельные конфеты – 560 руб/кг;
- Шоколадные конфеты – 785 руб/кг;
- Карамельные конфеты – 762 руб/кг;
- Мармеладные конфеты – 600 руб/кг;
- Грильяж – 900 руб/кг;
- Конфеты с пралине – 850 руб/кг.
«Таким образом, при расчёте на 30 человек такой подарок обойдётся в среднем в 297 рублей за новогодний мешок весом в 400 г», — отметили специалисты.
Цены отличаются в зависимости от региона:
- в Санкт-Петербурге самодельный подарок обойдётся в 327 рублей;
- в Новосибирске — 257 рублей;
- в Казани — 283 рубля;
- в Екатеринбурге — 278 рублей.