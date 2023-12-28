Россиянам назвали стоимость сладкого подарка ребёнку. Дешевле собрать самому

Сколько стоит готовый сладкий подарок ребёнку

Как рассказали эксперты «Едадил», небольшие новогодние наборы с конфетами нескольких видов по 125–400 г в Москве стоят от 100 до 600 рублей.

«На сладкий мешок весом от 400 г до 1 кг придётся потратить около 600–1300 рублей. Для приверженцев одного бренда специальные новогодние наборы обойдутся в торговых сетях от 109 до 999 рублей, а ассорти из конфет можно купить со скидками до 50%», — отметили специалисты.

Во сколько обойдётся собрать сладкий подарок самому

Многие родители предпочитают собирать сладкие подарки ребёнку самостоятельно. У такого подхода есть одно большое преимущество: можно подобрать сладости под вкусы конкретного малыша. В готовых наборах ребёнку могут понравится только определённые конфеты, а большинство он даже пробовать не станет.

И как показали подсчёты «Едадил», самодельные сладкий подарок в целом выходит дешевле. Вот из чего можно собрать подарок для группы из 30 детей.

Вафельные конфеты – 560 руб/кг;

Шоколадные конфеты – 785 руб/кг;

Карамельные конфеты – 762 руб/кг;

Мармеладные конфеты – 600 руб/кг;

Грильяж – 900 руб/кг;

Конфеты с пралине – 850 руб/кг.

«Таким образом, при расчёте на 30 человек такой подарок обойдётся в среднем в 297 рублей за новогодний мешок весом в 400 г», — отметили специалисты.

Цены отличаются в зависимости от региона: