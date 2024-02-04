Россиянам объяснили, как быть, если принёс из магазина просрочку

Какие продукты считаются некачественными

Продовольственные товары по закону можно сдать обратно, но только если они некачественные. Магазин обязан будет поменять их на свежие или вернуть деньги.

Вот какие продукты считаются некачественными:

истёк срок годности;

в упаковке другой товар (например, рис в пакете с гречкой);

наличие чего-то несъедобного в продуктах: например, кусочек целлофана в пирожном.

Если вам попался такой товар, вы можете обменять его на аналогичный, вернуть деньги или оставить себе и получить часть денег, соразмерную недостатку.

При этом магазин обязан принять товар, даже если он в открытой упаковке.

Как вернуть просроченную еду в магазин

Каким способом вернуть просрочку, зависит от того, виден ли дефект визуально. Если да (например, на нём присутствует плесень), вам могут обменять его или вернуть деньги сразу.

Если по продукту визуально не видно, что он некачественный, придётся писать претензию , чтобы продавец отправил его на проверку.

Что должно быть в претензии к магазину:

ваши контакты;

название организации с данными директора;

суть претензии и дефекты продукта;

доказательства покупки (это может быть, например, чек);

ваши требования — заменить продукт или вернуть деньги;

дата составления претензии и подпись.

Такую претензию надо написать в двух экземплярах — один остаётся у вас, другой — у администратора торговой точки, сообщил портал Объясняем.рф. Магазин должен ответить на претензию в течение 10 дней.

Если вы остались недовольны ответом магазина? Тогда единственный выход — разбираться в суде.

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