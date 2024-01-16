Россиянам объяснили, как избежать камней в желчном. Самое вкусное — в сторону

По словам специалиста, помимо питания, на развитие желчнокаменной болезни могут оказать влияние следующие моменты: беременность, генетика, низкая физическая активность, приём некоторых лекарств и так далее. Правда, свою роль ещё играет и пол — у женщин проблема возникает чаще.

Часто причиной образования камней в желчном пузыре становится именно питание, отметила Мановска в разговоре с aif.ru. Вот какие ошибки в рационе ведут к болезни:

избыток холестерина . Есть вероятность, что весь он в желчном не растворится, сгустится, и тогда образуются небольшие кристаллы, которые со временем станут камнями;

. Есть вероятность, что весь он в желчном не растворится, сгустится, и тогда образуются небольшие кристаллы, которые со временем станут камнями; всё слишком холодное (мороженое и напитки со льдом, закуски из холодильника, замороженные десерты);

(мороженое и напитки со льдом, закуски из холодильника, замороженные десерты); калорийная пища (газировка, десерты, фастфуд);

(газировка, десерты, фастфуд); недостаток клетчатки . Клетчатка (овощи и фрукты) помогают циркулировать желчным кислотам и кальцию, а если происходит задержка, то есть риск образования камней;

. Клетчатка (овощи и фрукты) помогают циркулировать желчным кислотам и кальцию, а если происходит задержка, то есть риск образования камней; слишком жирная пища . Такие блюда ведут к появлению оксалатных камней, так как из-за жира нарушается всасываемость кальция;

. Такие блюда ведут к появлению оксалатных камней, так как из-за жира нарушается всасываемость кальция; частые перекусы . В первую очередь речь идёт о жареных и острых перекусах, так как именно они несут с собой новую порцию калорий, жира и холестерина;

. В первую очередь речь идёт о жареных и острых перекусах, так как именно они несут с собой новую порцию калорий, жира и холестерина; алкоголь. Спиртное приводит к снижению секреции желчи и изменению её состава.

Также риск образования камней в желчном пузыре растёт из-за избыточного веса. Здесь причина кроется в нарушении метаболизма и работы органа.

Мановска рекомендовала следить за питанием, и тогда шансы сохранить здоровье желчного пузыря значительно повысятся. Как понять, что с желчным что-то не так, рассказали тут.