Потребление
22:40, 16 января 2024
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Россиянам объяснили, как избежать камней в желчном. Самое вкусное — в сторону

Желчнокаменная болезнь — проблема довольно распространённая и возникает часто из-за неправильного рациона. Причём одна сосиска тут роли не играет, речь идёт о регулярном неправильном питании. Но на образование камней влиять могут и другие факторы. О причинах развития желчнокаменной болезни, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска.
Freepik

Freepik

По словам специалиста, помимо питания, на развитие желчнокаменной болезни могут оказать влияние следующие моменты: беременность, генетика, низкая физическая активность, приём некоторых лекарств и так далее. Правда, свою роль ещё играет и пол — у женщин проблема возникает чаще.

Часто причиной образования камней в желчном пузыре становится именно питание, отметила Мановска в разговоре с aif.ru. Вот какие ошибки в рационе ведут к болезни:

  • избыток холестерина. Есть вероятность, что весь он в желчном не растворится, сгустится, и тогда образуются небольшие кристаллы, которые со временем станут камнями;
  • всё слишком холодное (мороженое и напитки со льдом, закуски из холодильника, замороженные десерты);
  • калорийная пища (газировка, десерты, фастфуд);
  • недостаток клетчатки. Клетчатка (овощи и фрукты) помогают циркулировать желчным кислотам и кальцию, а если происходит задержка, то есть риск образования камней;
  • слишком жирная пища. Такие блюда ведут к появлению оксалатных камней, так как из-за жира нарушается всасываемость кальция;
  • частые перекусы. В первую очередь речь идёт о жареных и острых перекусах, так как именно они несут с собой новую порцию калорий, жира и холестерина;
  • алкоголь. Спиртное приводит к снижению секреции желчи и изменению её состава.

Также риск образования камней в желчном пузыре растёт из-за избыточного веса. Здесь причина кроется в нарушении метаболизма и работы органа.

Мановска рекомендовала следить за питанием, и тогда шансы сохранить здоровье желчного пузыря значительно повысятся. Как понять, что с желчным что-то не так, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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