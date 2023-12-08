Россиянам объяснили, как ненавязчиво попросить о подарке на Новый год
Не все готовы напрямую просить о подарке к Новому году. Один из способов сделать это ненавязчиво — показать близкому человеку желанную вещь в интернет-магазине, отметив её достоинства. Также можно просто рассказать о том, что бы вам сейчас пригодилось в жизни. Практический психолог Елена Митрохина объяснила, как ещё можно тонко (и не очень) намекнуть на желанный подарок на праздники.
Митрохина предложила несколько способов попросить о новогоднем подарке:
Поделитесь ссылкой. Можно прислать близкому человеку ссылку на какую-нибудь модную вещь, которую давно хотели бы получить. Можно присылать даже целые подборки того, что вам интересно. Тогда у дарителя будет из чего выбирать.
Не стесняйтесь обсуждать подарки. Иногда тема новогодних подарков сама всплывает в разговоре. Не постесняйтесь сказать, о чём мечтаете. Можно назвать несколько вариантов или дать примерное направление.
Покажите свои эмоции. Если вы в присутствии близкого человека увидели вещь, которую хотели бы получить в подарок, покажите, как она вас радует. Можно сказать: «О, смотри, какая красивая сумка! Отлично подошла бы к моему пальто...»
Расскажите о преимуществах желаемого подарка. Укажите на его практическую пользу: «Когда еду в транспорте и в наушниках, музыку совсем не слышно. Вот бы сейчас наушники с хорошей шумоизоляцией...»
Психолог отметила, что близкий человек может и напрямую спросить, какой подарок вы хотели бы, — к этому нужно быть готовым. Полезно будет создать онлайн-табличку и при этом подчеркнуть, что всё это — просто ваши мечты, но вы будете рады получить что-то в подарок на Новый год.