Россиянам объяснили, как ненавязчиво попросить о подарке на Новый год

Не все готовы напрямую просить о подарке к Новому году. Один из способов сделать это ненавязчиво — показать близкому человеку желанную вещь в интернет-магазине, отметив её достоинства. Также можно просто рассказать о том, что бы вам сейчас пригодилось в жизни. Практический психолог Елена Митрохина объяснила, как ещё можно тонко (и не очень) намекнуть на желанный подарок на праздники.